03.03.2017 | 10:43 | (DiePresse.com)

Bis zum Jahresende sollen rund um den Globus 5000 Jobs beim Flugzeug- und Bahntechnikkonzern Bombardier wegfallen.

Während in Deutschland, wo es acht Bombardier-Werke gibt, viele Mitarbeiter um ihren Job bangen, ist in Wien "ein Gutteil der 550 Jobs abgesichert". Das sagte Bombardier-Austria-Chef Christian Diewald. Der Standort Wien sei als globaler Bombardier-Standort für Straßen- und Stadtbahnen sehr sicher, betonte er weiters im APA-Gespräch. Am Standort in Wien-Donaustadt werden schwarze Zahlen geschrieben, so Diewald.

Die Zugsparte des kanadischen Flugzeug- und Bahntechnikkonzerns hat weltweit knapp 40.000 Beschäftigte. Die Firma aus Montreal ist auf Sparkurs und in einer Umstrukturierung. In der Zugsparte sollen voraussichtlich bis zum Jahresende rund um den Globus 5000 Jobs wegfallen.

Dass in Deutschland, das bei den Sparplänen eine besonders große Rolle spielt, ein Werk ganz zumacht, schloss Diewald aus derzeitiger Sicht aus. In Deutschland wurden im Vorjahr schon 1400 Jobs abgebaut. Wie viele von den 8500 dort verbliebenen Arbeitsstellen an mehreren Transportation-Standorten nun gefährdet sind, wollte Deutschland-Chef Michael Fohrer zuletzt nicht sagen.

Neues Flugzeug: Verzögerung der Entwicklung

Bombardier ist der einzige Konzern weltweit, der Flugzeuge und Eisenbahnen baut. Die Flugzeugsparte sorgte zuletzt für einige Schwierigkeiten im Konzern. Auch deshalb wurde ein "Turnaround"-Programm gestartet, das noch läuft. Mit einem komplett neu entwickelten Flugzeug mit 100 bis 150 Sitzplätzen greift Bombardier laut Diewald zwar Airbus und Boeing im Kerngeschäft an. Hier kam es aber zu massiven Mehrkosten und Verzögerungen in der Entwicklung.

Aber Diewald beruhigt zur Gesamtkonzern-Situation: "Jetzt ist die finanzielle Lage wieder stabil. Investoren und Analysten beginnen wieder an uns zu glauben." Die ersten sieben zur Gänze neu-entwickelten "C-Series"-Flugzeuge wurden geliefert. Bis 2020 sollen 160 Jets verkauft werden. Punkten will man unter anderem mit einem im Vergleich geringeren Treibstoffverbrauch. Zudem steht auch ein neuer Businessjet mit Langstreckenreichweite ab 2018 bereit. Nun können nach den Verzögerungen also die Projekte abgewickelt werden. "Das wird uns helfen, dass wir den gesamten Bombardier-Umsatz von derzeit 17 Milliarden US-Dollar auf 20 Milliarden US-Dollar 2020 steigern werden", sagte Diewald.

Der Bombardier-Umsatz in Wien belief sich im Vorjahr auf 90 Millionen Euro. Je nach Auftragslage erreicht er in Wien bis zu 200 Millionen Euro pro Jahr. Die Exportquote liegt bei rund 75 Prozent.