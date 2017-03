Textversion

07.03.2017 | 06:23 | (DiePresse.com)

Der österreichische Baukonzern Porr kauft ein deutsches Unternehmen mit 700 Mitarbeitern und 215 Millionen Euro Jahresumsatz.

Der österreichische Baukonzern Porr hebt eine millionenschwere Übernahme in Deutschland. Das Unternehmen kauft um rund 60 Millionen Euro die Heijmans Oevermann GmbH mit Sitz in Münster. Die entsprechende Vereinbarung sei heute, Montag, getroffen worden, teilte die Porr in einer Aussendung mit.

Heijmans Oevermann soll als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Porr Deutschland GmbH in den Konzern eingegliedert werden.

Das deutsche Unternehmen erzielte den Angaben zufolge 2016 mit rund 700 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 215 Millionen Euro. Der Betrieb sei mit sieben Niederlassungen vor allem im Raum Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen, Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt in erster Linie im Verkehrswege- und Hochbau tätig und verfüge über Beteiligungen an sechs Asphaltmischwerken.

Die Genehmigung der Transaktion durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden steht noch aus.