08.03.2017 | 07:41 | (DiePresse.com)

Der Sportartikelkonzern Adidas knackt erstmals in der Firmengeschichte die Marke von einer Milliarde Euro Gewinn. Heuer soll er noch um ein Fünftel höher ausfallen.

Adidas-Chef Kasper Rorsted muss beim fränkischen Sportartikelhersteller große Fußstapfen füllen. Die Bilanz für 2016 trägt noch die Handschrift seines Vorgängers Herbert Hainer tragen. Trotz erwarteter Rekorde wartet auf Rorsted noch viel Arbeit. Bis 2020 sollen die Einnahmen verglichen mit 2015 jährlich im Schnitt um zehn bis zwölf Prozent zulegen, der Gewinn soll sogar um bis zu 22 Prozent im Schnitt wachsen. Dafür will Rorsted Adidas vereinfachen und auf die beiden Hauptmarken Adidas und Reebok konzentrieren.

Für den Sportartikelkonzern Adidas läuft es zur Zeit richtig gut. So gut, dass sich der seit rund einem halben Jahr amtierende Vorstandschef Kasper Rorsted schon des Öfteren die Frage gefallen lassen musste, ob es nicht eine Bürde sei, die Führung eines Unternehmens zu übernehmen, das in so guter Verfassung ist. Um eine Antwort nicht verlegen, konterte der 55-jährige Däne stets mit einem Bild aus der Welt des Fußballs: Lieber trainiere er einen Club aus der Champions League als einen Verein aus der zweiten Liga. Einige Baustellen hat Rorsted indes von seinem Vorgänger Herbert Hainer geerbt.

Die aktuelle Lage

2016 war wohl ein Rekordjahr für den weltweit zweitgrößten Sportartikelkonzern. Der Gewinn überschritt erstmals in der Unternehmensgeschichte die Milliardengrenze (Vorjahr: 720 Millionen Euro), der Umsatz stieg um 18 Prozent auf 19,3 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen davon profitieren und zwei Euro je Anteilsschein Dividende bekommen, ein Viertel mehr als zuletzt. Die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele kurbelten den Verkauf von Adidas-Produkten an. Hinzu kommt, dass Gesundheit und Fitness ein Mega-Trend sind. Auch in der Mode spielt Sport eine immer größere Rolle. Beliebt sind derzeit Retro-Modelle. Davon profitiert Adidas. Der Konzern hat einige seiner Schuhklassiker wieder belebt, wie beispielsweise den "Superstar", der aus den 1970ern stammt.

US-Geschäft braucht Investitionen

Die USA waren vor einigen Jahren noch ein Problemmarkt. Um das zu ändern, pumpte Langzeit-Chef Hainer viel Geld ins Marketing und orientierte sich stärker am Geschmack der Amerikaner. Inzwischen ist Adidas bei der jungen Zielgruppe wieder angesagt. Rorsted muss aber weiterhin viel in den USA investieren. Der Abstand zu Marktführer Nike ist noch immer gewaltig und auch die anderen Konkurrenten schlafen nicht. "Der Wettbewerb wird intensiver werden", prophezeit Matt Powell, Analyst beim Marktforscher NPD Group. Innovative Produktionswege, Schnelligkeit und Nachhaltigkeit seien entscheidend, um langfristig Erfolg zu haben.

Unsicherheitsfaktor Trump

Welche Auswirkungen die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump auf deutsche Unternehmen hat ist derzeit noch ein Rätsel. Sollte es allerdings zu den befürchteten Importsteuern kommen, könnte das Adidas oder auch Puma empfindlich treffen, glaubt Julian Easthope von der britischen Bank Barclays. Die meisten Waren der Sportartikelhersteller würden in Asien hergestellt. Es sei gut möglich, dass die Konzerne erwägen, bald mehr lokal zu produzieren.

Schwebender Golf-Verkauf

Beim Verkauf der Golfmarken Taylormade, Adams und Ashworth hakt es. Anders als geplant hat Adidas derzeit noch keinen Käufer. Die Verluste der Marken seien viel höher als angenommen, schrieb die "New York Post" vergangene Woche. Fakt ist, dass immer weniger Menschen Golf spielen, der Markt schrumpft. Adidas will sich daher auf die Produktion von Kleidung und Schuhen für den Sport beschränken. Die Investitionen hierfür sind deutlich geringer als diejenigen für die Entwicklung neuer Schläger oder Bälle.

Ungewisse Reebok-Zukunft

Der Druck auf die Fitness-Tochter nimmt zu. Reebok wächst nur außerhalb des amerikanischen Heimatmarkts und weitaus schwächer als die Hausmarke Adidas. Seit Jahren wird spekuliert, wann sich Adidas von der 2006 zugekauften Tochter wieder trennt. Rorsted scheint zumindest ungeduldiger zu sein als sein Vorgänger. In jedem Sport müsse jedes Mannschaftsmitglied seinen Beitrag zum Gesamterfolg des Teams leisten, hatte er im Herbst gesagt und erste Einschnitte eingeleitet. Dazu gehört der Abbau von 150 Jobs. Zudem wird etwa die Hälfte der Outlets und Läden von Reebok in Nordamerika geschlossen.

Digitalisierung als Chance

Rorsted will Adidas noch digitaler machen. Bereits jetzt schon vernetzt sich der Konzern mit seinen Konsumenten, studiert das Kaufverhalten und die Sportgewohnheiten, um besser auf Wünsche reagieren zu können. Digitaler heißt auch schneller. Im fränkischen Ansbach testet Adidas seit dem vergangenen Jahr Automatisierungstechniken für die Herstellung von Schuhen. In der so genannten Speedfactory sollen Roboter eine halbe Million Paar pro Jahr fertigen. Eine weitere Anlage ist in den USA geplant. Test gab es auch kürzlich mit Kleidung. In einem Pop-up-Store in Berlin konnte man sich für kurze Zeit seinen persönlichen Pullover stricken lassen.

Generationswechsel an der Spitze

Adidas setzt den Generationswechsel an der Konzernspitze fort: Nach dem früheren Adidas-Chef Herbert Hainer räumt nun auch der langjährige Finanzvorstand Robin J. Stalker (59) seinen Platz für einen Jüngeren. Seine Funktion im Vorstand soll bereits ab dem 12. Mai der 49 Jahre alte Finanz- und Vertriebsexperte Harm Ohlmeyer übernehmen.

Das beschloss der Adidas-Aufsichtsrat am Dienstag. Dem Vorstand gehört der passionierte Ausdauersportler und verheiratete Vater zweier Kinder ab sofort an.

Stalker habe dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nach 16 Jahren nicht mehr über 2018 hinaus verlängern wolle. "Im Sinne einer reibungslosen Übergabe an seinen Nachfolger hat er gemeinsam mit dem Aufsichtsrat entschieden, sein Vorstandsmandat bereits zum 11. Mai niederzulegen", heißt es in einer Adidas-Mitteilung einen Tag vor der Bilanzpressekonferenz. Hainer war Ende September 2016 aus Altersgründen ausgeschieden. Seit 1. Oktober leitet der frühere Henkel-Chef Kasper Rorsted das Unternehmen.

Stalkers Nachfolger Ohlmeyer hat sich nach Firmenangaben vor allem mit dem erfolgreichen Ausbau des Internet-Handels bei Adidas empfohlen. Seit 2011 habe er mit seinem Team den Online-Umsatz des Unternehmens von 50 Millionen auf 1 Milliarde Euro gesteigert. Zudem habe er die Vertriebsstrategie von Adidas über alle Kanäle hinweg verknüpft. Zuvor hatte Ohlmeyer verschiedene Aufgaben in der Finanzorganisation des Unternehmens, darunter viele Jahre bei der Golfsparte TaylorMade-Adidas Golf in Kalifornien.