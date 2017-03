Textversion

09.03.2017 | 10:41 | (DiePresse.com)

Zwei Jahre nach dem Konkurs seiner Sanitärfirma musste ein Kärntner Unternehmer Privatkonkurs anmelden. Er hat Passiva von einer Million Euro.

Im Jänner 2015 war die Egger Sanitär- und Heitungstechnik Ges.m.b.H., Lendorf, nach Auftragseinbrüchen in der Tourismus- und Hotelleriebranche um den Millsätter See und Bad Kleinkirchheim in den Konkurs geschlittert. Das Unternehmen von Werner Synowczyk hatte Passiva von einer Million Euro angehäuft. Das Insolvenzverfahren der Firma ist noch anhängig, nun auch ist der Chef zahlungsunfähig. Ein Privatkonkursverfahren wurde am Mittwoch am Bezirksgericht Spittal/Drau eröffnet, berichtete der Gäubigerschutzverband AKV.

Synowczyk, der nebenbei bis Anfang 2017 ein Einzelunternehmen betrieb, das sich mit dem Handel (Whirlpools, Saunas, Kaminöfen, Solarien und Wellnessprodukten) und der Installation von Sanitär- und Heizungsanlagen beschäftigte, hat Passiva von einer Million Euro. Seine selbständige Tätigkeit hat er inzwischen aufgegeben.

Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Thomas Borowan aus Spittal/Drau bestellt. Die erste Gläubigerversammlung und Prüfungstagsatzung findet am 11. Mai statt.