Textversion

14.03.2017 | 05:53 | von Timo Völker (Die Presse)

Seine besten Jahre hatte Opel in Zeiten, als man für sein Auto respektiert wurde – ob im mageren Kadett oder im dicken Diplomat. Weniger gut schlägt sich der Traditionshersteller offenbar in einer Gesellschaft mit starkem Hang zur Ironie.

Wenn die Autoindustrie von Opel etwas lernen kann, dann Namen.

Die nautische Phase: Kadett, Kapitän, Commodore, Admiral. Wer würde es wagen, einen Admiral zu schneiden? Die staatstragende Ära: Regent, Diplomat, Senator. Da wusste man, wer man war als Opel-Fahrer.

Wohlklingend auch noch die lange A-Phase: Ascona, Monza, Manta. Omega. Bis heute gut dabei: Astra, Corsa, Insignia. Prollgerecht: Tigra, Calibra.

Zuletzt gingen die Taufen offenbar nicht mehr so locker von der Hand. Der Kleinwagen Karl (ein Flop). Der Mokka (trotzdem erfolgreich). Der Adam (Opel besteht auf die Aussprache Ädem). Und wenn man einmal ein Auto ADAM ROCKS nennt, dann ist das ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Nach Liebe.



Verpflanzt. Die Herzen der Konsumenten sind Opel lange zugeflogen. Der Rüsselsheimer Nähmaschinenfabrikant Adam Opel (1837 bis 1895) hinterließ seinen fünf Söhnen einen florierenden Betrieb. Ende des Jahrhunderts, das erste Auto war gerade ein paar Jahre zuvor von Carl Benz zum Patent angemeldet worden, stieg Carl Opel in den neuen, brummenden Geschäftszweig ein. Rechtschaffen verkündete er in einer Annonce: „Dem Zuge der Zeit folgend habe ich die Fabrikation von Motorwagen aufgenommen. Um meinen geschätzten Abnehmern keine Versuchsobjekte zu liefern, (. . .) habe ich die ganze Patent-Motorwagen-Fabrik F. Lutzmann, Dessau, (. . .) käuflich erworben und incl. aller Arbeiter nach Rüsselsheim verpflanzt.“ Zusatz: „Opel-Motorwagen sind die besten.“ Das musste wohl ein Erfolg werden.

Tatsächlich lief das Geschäft von Anfang an gut. Im Gegensatz zu vielen Tüftler- und Garagen-Start-ups der Zeit war Opel in der Massenfertigung erprobt und übernahm als erster deutscher Hersteller die Fließbandproduktion aus den USA. Der solcherart gebaute Opel 4 PS war günstig, zuverlässig – und als Besonderheit grün lackiert. Der aus dem schwarzen Einheitslook hervorstechende „Laubfrosch“ wurde zu Deutschlands Model T, beworben als „Auto für jedermann“.



Raketen. Opel, schon eine Macht in der Fahrradproduktion, baute auch noch Flugmotoren, Motorpflüge, erfolgreiche Rennwagen und versuchsweise Raketenautos. Aus dem Ursprungsbusiness stieg die Firma 1911 aus – nachdem man eine Mio. Nähmaschinen gebaut hatte. Ende der 1920er war Opel Deutschlands größter Hersteller von Automobilen und Fahrrädern. Die Stadt Wolfsburg und ein VW-Werk existierten noch nicht. Deutschlands Volkswagen baute Opel.

Da brach die Weltwirtschaftskrise herein. Um eine Zerschlagung des verwundbaren Konzerns zu verhindern, verkaufte die Firmenleitung, im Wesentlichen Wilhelm und Friedrich Opel, an den US-Giganten General Motors. Die beiden Söhne Adam Opels verblieben im Vorstand. So kam es, dass die GM-Tochter Opel im Zweiten Weltkrieg die Kriegsmaschinerie Nazi-Deutschlands belieferte – unter anderem mit einem Lkw namens Blitz.

In der Wirtschaftswunderzeit nach dem Krieg wuchs Opel rasch zu neuer Blüte. Die kleinen Baureihen mobilisierten die Arbeiter und das Land, die Oberklasse jener, die sich emporgestrampelt hatten, vielleicht im Unterschied zu den immer schon Reichen, die Mercedes fuhren.



Blitz gegen Stern. Selbstbewusst begegneten Opels Flaggschiffe den Daimler-Bonzen, Blitz gegen Stern, das war kein ungleiches Match. Schneller als bei Benz kam man in einem Opel zu einem prächtigen Achtzylindermotor, da half Rüsselsheim direkter Draht nach Amerika. Bis in die 1970er hinein lieferten sich Opel und Mercedes einen Schlagabtausch in den Vergleichstests der Fachpresse.

Dass der in der Retortenstadt Wolfsburg hochgezogene Hersteller Volkswagen absatzmäßig an Opel vorbeigezogen war, blieb lange verschmerzbar – VW verkaufte den Käfer bei schmaler Marge, Opel auch V8-Topmodelle. Doch der Ruf des ewigen Zweiten war irgendwann auf der Welt, auch wenn sich Opel immer wieder an die Spitze zurück kämpfte.

Wann begann der Abstieg? Und warum? Die stolzen Opel auf den Straßen faszinierte auch eine Spezies, die man eine Zeitlang Hutfahrer nannte – ein biederes Völkchen, das sich im Auto unsicher fühlt und den Verkehr aufhält. Die Sorte hatte man auch bei Audi an Bord, doch die Ingolstädter starteten unter Ferdinand Piëch zu einer rigorosen Imageumkehr durch massiven Technik- und Motorsporteinsatz. Auch bei Opel fürchtete man den Ruf der Hutfahrermarke als Gift für das Image.



Manta, Manta. So kam ein sportliches Coupé namens Manta auf die Welt, das diese allerdings auch gleich teilte: Die Landjugend verzehrte sich nach flotten Opels, schmachtete den Manta an, die Stadtbubis sparten auf den Golf GTI.

Der Kulturkampf der beiden Marken – Zündapp vs. Vespa war ein Geplänkel dagegen – kulminierte Anfang der Neunziger im Kino. „Manta, Manta“ und „Manta – der Film“, vom Auslands-Oscar ignorierte Meisterwerke, endeten natürlich versöhnlich, doch die ärgeren Vokuhilas waren im Manta gesessen. Das blieb haften.

Manta- und Opelwitze wurden zum unvermeidlichen Part des gepflegten Diskothekengeplärrs. Einen dürfen wir anbringen: Wie heißt die Unterhose eines Opelfahrers? Rüsselsheim.

Mag eine ganze Generation ihre ersten Fahrversuche im braven, hochverehrten Kadett getätigt haben, spätere Käufer, die es sich aussuchen konnten, ließen die Marke immer öfter links liegen. Das lag weder an Design noch Technik. Es war der Markenname selbst, der zum Makel wurde. Wer will sich schon dafür rechtfertigen, dass er Opel fährt?

Viel hat GM mit strategischen Fehlentscheidungen angerichtet. Zum Proll- dann noch das Loserimage: In unserem ironiebegabten Kulturverständnis kann eine Werbekampagne, die ums „Umparken im Kopf“ bittet, nicht viel ausrichten.

VW hat 29 Mio. Facebook-Fans, Opel dreieinhalb. Und statt Liebe bekommt Opel jetzt den PSA-Boss Carlos Tavares. Es ist kalt geworden da draußen für die alte Herzensmarke.