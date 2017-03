diepresse.com

Boeing baut erstes Auslieferungswerk in China

Textversion

13.03.2017 | 10:44 | (DiePresse.com)

Der US-Flugzeugbauer Boeing will noch in diesem Monat mit dem Bau seines ersten Werkes in China beginnen. Jährlich sollen 100 Flugzeuge ausgeliefert werden