Textversion

13.03.2017 | 10:53 | (DiePresse.com)

In Südkorea hatte ein mittlerweile verschwundener Finanzdirektor des Elektorkonzerns ABB Firmengelder veruntreut und Unterlagen gefälscht. Die Affäre kostet ABB weniger als erwartet.

Die Buchprüfer von Ernst & Young werfen dem Management des Schweizer Elektrokonzerns ABB nach einem Betrugsfall in Südkorea schwere Versäumnisse vor. Das Unternehmen habe die Finanzberichterstattung nicht effektiv kontrolliert, erklärten die Buchprüfer in dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht von ABB.

In Südkorea hatte ein mittlerweile verschwundener Finanzdirektor Firmengelder veruntreut und Unterlagen gefälscht. ABB entstand dadurch ein Schaden von 103 Millionen Dollar (97 Millionen Euro) vor Steuern. Dieser werde aber voraussichtlich teilweise von Versicherungen ersetzt. Vor Steuern belaufe sich die Belastung damit auf 73 Millionen Dollar, erklärte ABB im Geschäftsbericht. 2016 verbuchte ABB einen Nettogewinn von 1,9 (Vorjahr: 1,93) Milliarden Dollar. Ursprünglich hatte der Siemens-Rivale für 2016 einen Nettogewinn von 1,96 Milliarden Dollar ausgewiesen.

Der Finanzverwalter der ABB-Niederlassung in Südkorea wird verdächtigt, Unternehmensgelder im Umfang von rund 100 Millionen Dollar veruntreut zu haben. Erst als der Mann am 7. Februar untertauchte, entdeckte ABB erhebliche finanzielle Unstimmigkeiten.

Inzwischen läuft eine Untersuchung, in die unabhängige Kriminologen und Juristen involviert sind. Zudem besteht eine Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden.