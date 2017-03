Textversion

15.03.2017 | 16:36 | (DiePresse.com)

Ab 26. März wird bei Niki ein neues Bordverpflegungskonzept auf der Kurz- und Mittelstrecken eingeführt.

Wer mit Niki fliegt, muss künftig für Snacks an Bord bezahlen. Die in Wien ansässige Airline, die noch der Krisenfluggesellschaft Air Berlin gehört, führt ab dem 26. März ein neues Bordverpflegungskonzept auf Kurz- und Mittelstrecken ein.

Vielsagend der Name: Niki kündigte die Neuigkeit am Mittwoch als neues "Buy-on-Board-Konzept" an. Es sei mit der Do&Co-Tochter Versilia Solutions entwickelt worden. Die Preise für die Auswahl an warmen Speisen, Snacks und Getränken auf allen Flügen ab Deutschland, Österreich und der Schweiz sollen "günstig" sein, wie es in der Aussendung heißt. Die Speisekarte wechselt regelmäßig. Abrufbar ist die Karte ab 26. März.