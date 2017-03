Textversion

17.03.2017 | 19:09 | Barbara Grech (DiePresse.com)

Sie wollte Teil von etwas Großem sein. Von Apple. Daniela Kickl wurde enttäuscht. Apple ist auch nur ein Unternehmen. Und nicht immer nett zu Mitarbeitern. Welch ein Skandal.

Kein Unternehmen schafft es, Menschen so emotional an sich zu binden, wie Apple. 40 Jahre gibt es den US-Konzern. In dieser Zeit hat er einen Kult um sich aufgebaut, der seinesgleichen sucht. „Apple hat sektenähnliche Züge“, sagte U2-Sänger Bono einst bei einem Auftritt bei Apple. Vergangenen August veröffentlichte das Unternehmen aus dem kalifornischen Cupertino sein Firmencredo. Darin heißt es, dass die Kunden die Seele Apples seien und Mitarbeiter „die Welt besser zurücklassen“ wollen.

So wie die Apple-Jünger zu den Apple Stores pilgern, um das neueste Smartphone mit dem kleinen i zu kaufen, so sehr wollen sie auch für den Konzern arbeiten. Für viele ist es, als wäre man im inneren Kreis aufgenommen worden. Man fühlt sich als etwas Besonderes – dank Apple.

Die Österreicherin Daniela Kickl zählte eben zu jenen Auserwählten. Aus Tausenden Bewerbungen habe man sie und 100 weitere Personen auserkoren, erfuhr sie im Frühjahr 2014. Für die heute 47-Jährige erfüllte sich ein Traum. Dass in Europa die heiligen Hallen Apples im irischen Cork stehen, war Kickl bewusst. Sie war bereit, alles in Österreich hinter sich zu lassen. Ihr Mann und ihre zwei kleinen Söhne kamen mit.

„Ich war in der Apple-Sekte“, sagt sie heute. Drei Jahre später. Ihr letzter Arbeitstag bei Apple war vergangene Woche. Heute, Samstag, erscheint ihr Buch. „Apple intern – Drei Jahre in der Europa-Zentrale des Technologie-Multis“. Das Buch handelt von Überwachung, ständigem Druck, Depressionen, Angstzuständen und Selbstmorden von Kollegen. „Es ist eine Abrechnung mit einem System“, erklärt sie, „es bleibt falsch, auch wenn es zu einem globalen System geworden ist.“

Ihr Buch ist kein Meisterwerk. Doch der Apfel auf dem Umschlag genügt, um Interesse zu wecken. Noch vor dem offiziellen Verkaufsstart wird das Buch auf Amazon als Bestseller gelistet. „Es ist eher ein Tagebuch. Es geht ja auch um meine ganz persönlichen Erlebnisse,“ sagt Kickl.

Und in weiten Teilen hat das Buch bestenfalls Groschenromanniveau. Wenn es etwa heißt: „Seit ich zu Hause bin, normalisiert sich mein körperlicher und seelischer Zustand langsam, aber sicher. Ich habe wieder Freude am Umgang mit meinen geliebten Kindern und wieder öfter Sex mit meinem geliebten Sweetheart“.

Es ist die Geschichte einer Frau, die Teil von etwas Großem sein wollte. Von Apple. Und am Ende musste sie erkennen: Apple ist nur ein Konzern – und nicht immer nett zu seinen Mitarbeitern. Manchmal sogar brutal. „Sweetheart“ spielt es eben nicht, wenn am Ende des ersten Quartals 17,9 Milliarden Dollar Gewinn stehen.



„Komm zu Apple und hilf uns“

Die große Ernüchterung der Daniela Kickl dauerte drei Jahre. Dabei begann alles so vielversprechend für die Betriebswirtin, Informatikerin und SAP-Beraterin. Sie folgte dem Versprechen auf der Apple-Website: „Komm zu Apple und hilf uns, die Welt ein kleines Stück zu verbessern.“

Der „iPhone-Fan der ersten Stunde“, wie sie sich selbst bezeichnet, zog im Sommer 2014 mit Kind und Kegel in ein kleines irisches Häuschen mit Garten am Rande von Cork ein. „Ich fühlte mich als etwas Besonderes und war bereit, dafür mit meinem Mann und meinen Kindern auszuwandern. Es war mein Lebenstraum. Und den Weg war meine Familie bereit, mit mir zu gehen.“

Schon der erste Arbeitstag lief nicht ganz nach Plan. Statt in einer Führungsposition wie in ihren vorigen Jobs landet sie im Callcenter für iPhone-Anfragen. „Das war für mich aber kein Grund zu resignieren, denn in den Gesprächen mit Apple wurde mir versichert, dass ich mit meinen Fähigkeiten ganz schnell aufsteigen werde.“

Kickl war noch ganz in ihrer Apple-Euphorie. Selbst als ihr ein Kollege erklärte, dass keiner, den er hier kennengelernt habe, tatsächlich bei Apple eine große Karriere gemacht hat, hielt sie an ihrer Mission und Vision fest. Eine Zeit lang zumindest. Die Ernüchterung folgte etappenweise. Irgendwann war für den iPhone-Fan der ersten Stunde klar: „Etwas ist faul im Staate Apple.“

Unter diesem Motto beginnt Kickl die in ihren Augen vorherrschenden Missstände zu dokumentieren. Die ständige Überwachung etwa. Pro Tag durfte man nicht mehr als acht Minuten auf der Toilette verbringen, berichtet sie. Jeder Schritt sei über die Headsets, Apples „digitale Hundeleinen“, festgehalten worden. An den Headsets musste je nach Tätigkeit auf den entsprechenden Kanal umgeschaltet werden. Da gibt es laut Kickl eben auch einen für Toilettengänge.

Telefonate mit den Kunden seien ständig überwacht, aufgenommen, bewertet und kritisiert worden. Ein falscher Doppelpunkt in einer E-Mail führe zu einem Vermerk. Werden Gespräche zu oft an die Technikabteilung weitergeleitet, auch wenn notwendig, führe das ebenfalls zu einer schlechteren Bewertung. Komme man zu spät oder sei krank, sei das als „Incident“ geahndet worden. Mitarbeitern, die zu viele Vermerke hatten, seien die Boni gestrichen worden. Es sei sogar vorgekommen, dass kein Gehalt mehr ausgezahlt wurde. Etwa, wenn jemand zu lang krank war. Und schlimmstenfalls drohte die Kündigung. In einem Land mit einer fast doppelt so hohen Arbeitslosenrate wie in Österreich, maximal 800 Euro Arbeitslosengeld und höheren Lebenserhaltungskosten wie bei uns.

„Wir wurden aber nicht weniger, denn für jeden, der ging, fand Apple in kurzer Zeit Ersatz“, erzählt Kickl. In ihrem Buch schreibt sie über Depressionen, Angstzustände, Nervenzusammenbrüche, Burn-outs und sogar Selbstmorde. In Cork und speziell in „Hollyhell“, wie die Mitarbeiter den Standort Hollyhill umgetauft haben, sei die Selbstmordrate sechsmal höher als im restlichen Irland. Auch ihr Kollege Vergil habe sich das Leben genommen. Für Kickl bestehe die Möglichkeit, dass Vergil, „zumindest auch an der Firmenkultur bei Apple zerbrochen“ sei.



Wo Konsum zur Religion wird

Oftmals habe sie versucht, etwas zu verändern. Das sei aber nicht erwünscht gewesen. Als Antwort bekam sie immer nur dieselben Floskeln, und auch ein neunseitiges Dossier mit Analysen, einer Berechnung der finanziellen Verluste durch die hohe Mitarbeiterfluktuation fand kein Gehör. Aus diesem verschmähten Dossier wurde ein Buch.

Apple selbst äußert sich auf Anfrage der „Presse“ nicht zu diesem Buch, das als Abrechnung mit Apple gedacht ist. Tatsächlich ist es wohl eher eine ungewollte Abrechnung mit Menschen, für die Konsum zur Religion wird. Und diese Menschen werden dafür sorgen, dass „Apple intern“ genauso ein Bestseller wird wie alles von und über Apple ein Bestseller wird.