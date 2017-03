Textversion

20.03.2017 | 13:01 | (DiePresse.com)

Die vier Hektar große Fläche plane die NÖM für ungekühlte Produkte nutzen, verlautete das Unternehmen.

Die NÖM AG erweitert in Baden bei Wien auf dem ehemaligen Baumax-Areal. Wie das Unternehmen am Montag in einer Aussendung mitteilte, hat die Tochter Frischlogistik GmbH das 40.000 Quadratmeter große Grundstück vor wenigen Tagen von der Baumärkte A. Sochor & Co GmbH erworben.

"Wir werden ein völlig neues Lagerkonzept realisieren und kleinere Lagerstandorte, die zurzeit noch im Umland von Wien verteilt sind, zentralisieren. So werden wir nachhaltig viele innerbetriebliche Lkw-Kilometer reduzieren", betonte Andreas Hofbauer, Geschäftsführer der Frischlogistik GmbH. "Die vier Hektar große Fläche mit dem bestehenden Gebäude werden wir für ungekühlte Produkte aus dem Hause NÖM nutzen."