20.03.2017 | 15:37 | Antonia Löffler (Die Presse)

Im Ski-Weltcup war auch Atomic der große Sieger. 23 Jahre nach dem Konkurs baut das Unternehmen im Pongau an die 400.000 Ski im Jahr – viele noch per Hand. Und jetzt dürfen auch Frauen im Werk arbeiten

Wenn im August keiner außer den Profisportlern an den Winter denkt, geht es im Atomic-Werk in die heiße Phase. In Altenmarkt im Pongau wird die Mannschaft von 600 auf bis zu 1000 Mann aufgestockt. Vor allem das Logistiklager, das Europa und Übersee beliefert, macht Überstunden. Das ist beim Salzburger Sportartikelhersteller seit 1994 kein Problem mehr.

Damals, als die Hausbank Bawag den Konkurs des angeschlagenen Unternehmens beantragte, hatte man bereits in einer Betriebsvereinbarung festgehalten, dass die Arbeitszeit der Schwesterbetriebe Atomic und Salomon in Altenmarkt zwischen 32 und 48 Stunden variieren kann. Das schöpft man zu den sommerlichen Spitzenzeiten aus. „Das gerade diskutierte Arbeitszeitmodell brauchen wir nicht“, sagt der Chef der Entwicklungsabteilung, Helmut Holzer, während er durch das Werk führt.



Sandwich-Technik

Wer vollautomatisierte Maschinen erwartet, wird überrascht: Vom Zuschneiden der Holzbretter über die Arbeit an der Presse bis zum Schleifen und Wachsen wird ein Großteil manuell erledigt. Im Mittel- bis Hochpreissegment, wo ein Paar 500 Euro kostet und der Holzanteil deutlich überwiegt, werden die Schichten wie bei einem Sandwich in die Metallform gestapelt. Der Arbeiter weiß genau, wie er die Glasfaserfolien, den Holzkern aus leichter Pappel oder schwerer Esche, die Seitenwangen, Gummiteile – bei Rennski das Aluminiumblatt – adjustieren muss. Zehn Minuten wird die Kunststoff-Aluminium-Holz-Lasagne bei 135 Grad gebacken, während der zweite Ski in Form gestapelt wird. Ein Mann schafft etwa 50 Paar am Tag. Eine Maschine zeigt dem Arbeiter ständig seine Wertschöpfung an. Passiert ein Fehler, geht auf einem anderen Monitor ein Alarm los.

Bis vor einigen Jahren durften Frauen bei Atomic nicht in der Produktion arbeiten. Damals hatte es in der Werkshalle im Sommer bis zu 45 Grad. Die Metallformen wiegen 15 Kilo. Die Geschäftsführung verbesserte die Belüftung, für die Formen stehen heute Rollwägen bereit. Im Pongau herrscht eine so niedrige Arbeitslosigkeit, dass man es sich nicht leisten konnte, auf das weibliche Arbeitskräftepotenzial zu verzichten. Heute sind zehn Prozent der Werksarbeiter Frauen.

Drei Jahre wird ein Atomic-Ski alt – ohne Ausnahme. „Das verlangt der Markt von uns“, sagt Holzer. Pro Jahr kommen 30 Modelle aus der Entwicklungsabteilung im Haus dazu. Mit allen Längenvarianten führt das Unternehmen rund 500 Formen. Vor Kurzem hat es sich auf einen Verschleißzyklus verlegt, der sich günstig in der Bilanz niederschlägt: Ein Drittel der Ski wird im neuen Jahr erneut aufgelegt, bei einem Drittel ändert sich das Design, ein Drittel wird ausgewechselt. Seitdem spare man viel Geld, erzählt Holzer, da man zu Ende des Wirtschaftsjahres am 31. Dezember, also mitten in der Wintersaison, weniger abschreiben muss. Apropos Kosten: Wenn der Kunde 500 Euro für sein Paar zahlt, entstehen in Altenmarkt 100 Euro Personal- und Materialkosten. Bei neuen Bauteilen lautet die Frage in der Entwicklungsabteilung daher immer: Zahlt der Kunde das noch?



Ein zugeknöpfter Konzern



Bei Alpinski ist Atomic Marktführer, bei Skischuhen liegt Salomon vorne. Wie die gesamte Branche profitierten die Pongauer vom frühen Kälteeinbruch. Endgültige Zahlen für die Saison gibt es aber nicht. Generell ist man als Teil der börsennotierten finnischen Amer-Sports-Gruppe zugeknöpft. Die Finnen verlautbaren nur, dass ihre Wintersportsparte, die durch Atomic und Salomon vertreten ist, 400 Mio. Euro umsetzt.

Was Holzer preisgibt: Im Vorjahr verließen 305.000 Paar Alpinski und 72.000 Paar Langlaufski das Werk. Daneben produziert die Firma seit den Achtzigern mit 350 Mitarbeitern in Bulgarien. Der Entwicklungsleiter erinnert an Zeiten, als Atomic zehn Millionen Ski im Jahr verkaufte. Der Schnitt liegt heute bei 500.000 Paar Alpinski. Trotz des starken Trends zum Verleih wird nichts auf Kommission herausgegeben, sondern nur verkauft: an Händler oder über den Onlineshop. In einigen exklusiven Stores kann man zudem die Modelle erwerben, die Atomic-Testimonials wie Marcel Hirscher fahren.

Einer, der öfter mit Hirscher zu tun hat, ist Nedeljko Cekic. Der Bosnier aus der Nähe von Banja Luka ist in Altenmarkt für die Endkontrolle zuständig. Durch seine Hände gehen ausschließlich die Ski der Topathleten. Über ihm lächelt der sechsfache Gesamtweltcupsieger von einem Foto. Bis zu dreimal in der Vorsaison kommt Hirscher selbst vorbei. Cekic nimmt das ziemlich gelassen.