Textversion

23.03.2017 | 13:57 | (DiePresse.com)

Während andere Shoppingcenter mit dem Gegenwind des Onlinehandels zu kämpfen haben, plant Wiens zweitgrößtes Einkaufszentrum für 2018 eine zusätzliche Erweiterung.

„Die Besten im Westen“ haben 2016 den Umsatz um 10,5 Prozent auf 153 Millionen Euro steigern können. Eine Folge einer Erweiterung 2014 und der klaren Fokussierung auf Fashion & Lifestyle, so Auhof-Center-Eigentümer Peter Schaider. Mehr als 1100 Personen sind im Center beschäftigt, dazu kommen 200 Handelsangestellte in der unmittelbaren Umgebung.

Damit der Jobmotor auch in Zukunft auf Hochtouren läuft, ist eine weitere Expansion geplant. „Wir haben uns entschlossen, den Standort zusätzlich aufzuwerten und noch mehr Geschäftsfläche zu bauen. Der Spatenstich erfolgt Ende 2017, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Gemeinde Wien“, so Schaider in einer Aussendung. Entgegen dem gegenwärtigen Trend mehr zu erneuern als auszubauen will das Auhof Center seine gute Standortlage weiter nützen.

Neben wachsenden Umsatzzahlen verweist Schaider auch auf steigende Besucherzahlen. Anders als bei vielen Mitbewerbern wurden nur die zahlende Kundschaft erfasst. Kauften 2015 noch 7,1 Millionen im Auhof Center, sorgen 2016 bereits mehr als 7,7 Millionen Kunden für ein beachtliches Wachstum. Die gute Erreichbarkeit mit ausreichenden Parkplätzen und drei Stunden kostenlosem Parken zählt Schaider neben der Auswahl mit 140 Shops zu den Erfolgsfaktoren.