23.03.2017 | 15:17 | Von Hedi Schneid und Jakob Zirm (Die Presse)

Fluglinien konkurrenzieren als System - inklusive der Rahmenbedingungen aus Steuern, Gebühren und Abgaben, sagt AUA-Chef Kay Kratky. Und dieses sei in Österreich definitiv verbesserungswürdig.

Die AUA hat im Vorjahr nur durch einen außerordentlichen Ertrag ihr Ergebnis verbessern können. Sind die guten Jahre schon wieder vorbei?

Kay Kratky: Das außerordentliche Ergebnis (Einsparungen beim Mietvertrag, Anm.) ist ja auch ein Erfolg unserer Managementarbeit. Aber das täuscht nicht darüber hinweg, dass wir in Teilen unseres Kerngeschäfts nicht so erfolgreich waren, wie ich mir das wünschen würde. Wir haben 2016 eine extrem sportliche Neuordnung des Interkontinentalbereichs gemacht. Im Rückblick kann man fragen: War das zu viel auf einmal? Haben wir die richtigen Strecken ausgewählt? Es ist noch zu früh für eine Beurteilung.

Der Ölpreis war im Vorjahr extrem niedrig. Gleichzeitig hat die AUA die günstigste Kostenstruktur im Lufthansa-Konzern. Warum konnte sie davon nicht mehr profitieren?

Wien ist anders als Zürich oder Frankfurt beziehungsweise München. Österreich ist deutlich preissensibler, weil es viel mehr Konkurrenz durch Billig-Airlines gibt. Auch unsere Kundenstruktur ist anders – die Schweiz hat mehr Business-Class-Kunden, die bereit sind, mehr zu zahlen. Wir haben einen sehr hohen Touristik-Anteil. Diese Kunden schauen mehr auf den Preis.

Weil der Markt schlechter als in Zürich oder Frankfurt ist, muss die AUA also auch billiger sein?

Wenn man es so auf den Punkt bringen will, kann man das sagen. Hinzu kommen die Rahmenbedingungen. Ich meine nicht nur die Ticketsteuer, die ab 2018 zumindest halbiert wird. Es geht um die gesamten Standortkosten, nicht nur für die AUA, sondern für alle Unternehmen. Da ist Österreich nicht optimal aufgestellt.

Sie sprechen von Steuern, Lohnnebenkosten und Gebühren?

Die Luftverkehrsindustrie konkurriert immer als System. Also der Standort Wien mit der Fluglinie, dem Flughafen, der Politik und den Zulieferern beispielsweise mit dem Standort München. Ebenfalls wieder mit Fluglinie, Flughafen, Politik und Zulieferern. Und bei Milliardeninvestitionen stellt sich im Konzern dann die Frage: Wo wachse ich lieber? Luftfahrt ist ja auch der einzige Verkehrsträger, der seine eigene Infrastruktur zu 100 Prozent finanziert. Auch hoheitliche Leistungen wie der Schutz der Reisenden werden von den Fluglinien vollständig bezahlt. Bei der Bahn liegt diese Kostendeckung – zumindest in Deutschland – nur bei etwa 20 Prozent. Daher sind die Gebühren inzwischen auch unser größter Kostenfaktor. Sie sind im Vorjahr auf über 30 Prozent aller Kosten gestiegen. Unsere eigenen Kosten sind indes fast gleich geblieben, obwohl wir 500 neue Mitarbeiter aufgenommen haben.

Gibt es staatliche Abgaben, die Sie stärker als andere treffen?

Bis auf die Ticketsteuer nicht. Es ist eigentlich die gesamte Industrie hierzulande mit einer enormen Bürokratie konfrontiert. Außerdem haben wir veraltete Arbeitszeitregelungen.

Sind die Arbeitsbedingungen der AUA-Piloten im Vergleich zur Lufthansa zu wenig flexibel?

Nein. Die Arbeitszeit des fliegenden Personals ist auf europäischer Ebene geregelt. Wir haben hier inzwischen einen sehr guten Bord-KV, der aber natürlich auch permanent überprüft werden muss. Beim Bodenpersonal sitzen wir jedoch im selben Boot wie alle Großbetriebe. Wir brauchen mehr Arbeitsflexibilisierung.



Bräuchten Sie die gerade diskutierte Erhöhung der täglichen Arbeitszeit auf zwölf Stunden für das Bodenpersonal?

Ja, das würde uns Flexibilität schaffen. Man muss auch über Jahresarbeitszeitmodelle reden. Und über Regelungen, die die Einsetzbarkeit der Personals stark behindern beziehungsweise einschränken, etwa bei der Karenz. Darüber müssen die Sozialpartner jetzt reden, damit wir nicht irgendwann ein größeres Problem haben.

Es gibt ja keine Bestandsgarantie für die AUA bei der Lufthansa.

Es gibt für überhaupt kein Unternehmen weltweit eine Bestandsgarantie. Warum sollte das für die AUA so sein. Wir müssen uns jeden Tag neu beweisen, dass es aus Sicht der Eigentümer Sinn macht, Geld zu investieren.

Eines der Wiener Spezifika sind die vielen Billig-Airlines. Mit Eurowings hat die Lufthansa selbst einen neuen Konkurrenten geschaffen. Wozu braucht die Lufthansa die AUA noch?

Die Airlines im Konzern haben klare Rollen: Die AUA zählt zu den Netzwerk- und Premium-Airlines. Eurowings gibt die Antwort auf die preissensiblen Kunden, um die ein existenzieller Wettbewerb tobt. Anfangs bedurfte es etwas Gewöhnung, jetzt ergänzen wir uns gut.



Könnte nicht gerade die günstige Kostenstruktur der AUA auf den Kopf fallen und sie den Premium-Status verlieren?

Ich gehöre zu den Optimisten und sehe eher die Chancen. Prinzipiell braucht die AUA die extrem günstige Kostenstruktur, um überhaupt ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen. Trotzdem – und das ist Quadratur des Kreises – müssen wir uns abgrenzen. Der Kunde muss bereit sein, für unsere Qualität mehr zu zahlen. Diese Balance ist schwierig, aber die richtige Strategie für die Zukunft.

Stichwort Zukunft: Wo sehen Sie die AUA in fünf Jahren?

(denkt lange nach): Die ganze europäische Luftfahrt-Industrie befindet sich in einem massiven Umbruchprozess. Wo die Reise hingeht, kann ich heute nicht genau sagen. Aber die rot-weiß-rote Heckflosse wird es weiter geben und die Zugehörigkeit zu einem großen Konzern gibt uns Kraft und Stabilität.



Heuer dürfte das Schlüsseljahr schlechthin sein: Bei Air Berlin und Niki bleibt kein Stein auf dem anderen, die Alitalia ist wieder einmal pleite, andere Airlines wie Norwegian fliegen immense Verluste ein.

Zweifelsohne hat die Konsolidierung in Europa massiv an Dynamik gewonnen. Jetzt zeichnen sich erste Konturen ab: Einerseits haben auch Billig-Airlines mit neuen Herausforderungen zu kämpfen. Andererseits spielt die Lufthansa-Gruppe einen aktiven Part in dieser Veränderung. Die großen Drei – Lufthansa, Air France/KLM und IAG (British Airways/Iberia) – werden übrig bleiben und ein paar Nischen-Airlines. Derzeit haben wir ja 240 Fluglinien, das ist ein Irrsinn. Man muss nur in die USA sehen, was sich dort in den letzten zehn Jahren an Fusionen und Umwälzungen getan hat. Das könnte ein Anhaltspunkt sein.

Die AUA könnte allein nicht überleben?

Keine Airline dieser Größe kann allein überleben. Der Kosten und Wettbewerbsdruck ist zu groß.

Die AUA hat zuletzt die Langstrecke ausgebaut, vor allem auch in die USA. Spüren Sie schon einen Trump-Effekt?

Dazu ist es zu früh. Mehr geschadet haben uns Reisewarnungen in den USA und China für Europa. Das hat uns 20-prozentige Buchungsrückgänge bei Gruppenreisen beschert.



Wie sieht Ihre Strategie angesichts dieser Gegebenheiten aus?

Wir müssen den österreichischen Markt und seine Reisebedürfnisse bestmöglich bedienen, sowohl mit Langstrecken als auch mit dem europäischen Netz. Deshalb analysieren wir permanent die Potenziale. In den USA haben wir auf die Nachfrage reagiert, so, wie wir jetzt mit dem größeren Druck in Asien umgehen müssen.

Bedeutet das eine Abkehr von der Transfer-Strategie, also wonach Wien ein Zwischenschritt für interkontinental Reisende sein soll?

Transferströme sind nicht so erlösstark wie reiner Punkt-zu-Punkt-Verkehr. Womit wir wieder beim Thema Kosten wären. Man braucht für Transferverkehr eine entsprechende Kostenstruktur.

Der AUA wurde in der Vergangenheit oft ein Zick-Zack-Kurs vorgeworfen: es wird schnell expandiert und dann zurückgerudert. Müssen wir uns jetzt wieder auf Kürzungen einstellen?

So kräftig expandiert haben wir nicht. Die Flotte blieb ungeachtet der Modernisierung weitgehend stabil. Jetzt kommen fünf Flugzeuge von Air Berlin dazu. Die Sorge eines zu schnellen Wachstums kann ich deshalb so nicht nachvollziehen. Wir haben ja auch konsequent Strecken, die über Jahre nicht profitabel waren, gestrichen. Etwa Delhi, Tokio und Dubai.

Im Sommer 2016 gab es große Probleme, weil es zu wenig Piloten gab. Viele Flüge wurden gestrichen. Der Betriebsrat fürchtet, dass sich das wiederholen könnte. Wurde früher zu viel Personal eingespart?

Wir haben 500 neue Mitarbeiter aufgenommen, das Gros im Flugbetrieb. Das gibt uns eine gute Personalgrundlage. Außerdem haben wir die Kapazitätsplanung überarbeitet. Heuer stellen wir noch 150 bis 170 Mitarbeiter ein. Der Härtetest kommt in der Hochsaison, erst danach lassen wir die Sektkorken knallen.

Die Kritik des Betriebsrats ging auch dahin, dass die neuen Piloten nur Zwei-Jahresverträge haben und nach deren Ablauf wieder gehen könnten.

Dazu haben wir im Jänner eine Vereinbarung getroffen, die uns und den Piloten Planungssicherheit gibt.

Rennen Ihnen Piloten von „Niki“ angesichts deren unsicherer Lage nicht die Tür ein?

Wir haben eine rege Nachfrage.

In Wien wurde der Plan für eine dritte Piste gerade gestoppt. Bremst das auch die Expansion der AUA?

Kurzfristig nicht. Was mich mehr trifft, ist die inhaltliche Begründung des Urteils. Ich halte es für sehr bedenklich, wenn es stimmt, dass man in die Berechnung der CO2-Belastung einen gesamten Langstreckenflug Wien-New York einbezogen hat. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Das Urteil hat Signalwirkung auf die gesamte Investitionsbereitschaft in Österreich und darüber hinaus.



Der Flugverkehr ist zwar nur für 2,5 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich, aber er wächst sehr stark, vor allem in Asien. Wenn man Klimaabkommen wie jenes von Paris ernst nimmt, muss es nicht schärfere Regeln fürs Fliegen geben?

Keine Industrie hat so große Fortschritte bei Technologien zur CO2-Vermeidung gemacht wie die Luftfahrt. Jetzt kann man diskutieren, ob das langt. Es ist aber schwierig, wenn man einen globalen Kontext auf ein Land wie Österreich herunterbricht, und noch mit fragwürdigen Berechnungen argumentiert. Man sollte auch volkswirtschaftliche Interessen wahren. Es geht wieder um Standortpolitik: Was braucht dieses Land, um in zehn, 20 Jahren noch die Rolle zu spielen, die es jetzt spielt.