Textversion

27.03.2017 | 11:36 | (DiePresse.com)

Der Deutsche Martin Füllenbach wird Nachfolger von Thomas Fahnemann als Chef des Gummikonzerns Semperit.

Am 15. März war Semperit-Chef Thomas Fahnemann überraschend und mit sofortiger Wirkung von einem Amt zurückgetreten. Am 27. März gab der Gummikonzern bekannt, dass bereits ein Nachfolger gefunden wurde. Der Nominierungsausschuss entschied sich einstimmung, Martin Füllenbach als neuen CEO vorzuschlagen. Seine Bestellung mit einer Laufzeit von 1. Juni 2017 bis 31. Dezember 2020 ist für die Aufsichtsratssitzung am 26. April vorgesehen.

Füllenbach (49) ist gebürtiger Deutscher und studierte Wirtschafts- und Organisationswissenschaften (München) mit anschließender Promotion im Bereich Finanzwissenschaften (Nürnberg). Er gilt als anerkannter Spitzenmanager mit langjähriger Erfahrung in sehr renommierten Industrieunternehmen.

Füllenbach war seit 2012 CEO der Oerlikon Leybold Vakuum (Köln) und zudem seit 2014 als Mitglied des Konzernvorstandes der OC Oerlikon AG (Pfäffikon, Schweiz) bestellt. Von 2007 bis 2012 war Füllenbach Leiter der Unternehmensentwicklung sowie von 2007 bis 2012 Geschäftsführer der Voith Turbo mit Sitz im deutschen Heidenheim: Er fungierte hierbei als Mitglied der Konzernbereichsleitung Antriebstechnik sowie als CEO des Geschäftsbereiches "Marine".

Nach über zehn Jahren als Offizier der Deutschen Bundeswehr mit zahlreichen internationalen Einsätzen standen Aufgaben beim Luft- und Raumfahrtunternehmen EADS im Planungsstab des Vorstandsvorsitzenden sowie der Programmplanung der Militärflugzeugfertigung am Beginn seiner Industriekarriere.

Semperit-Aufsichtsratschef Veit Sorger zur bevorstehenden Bestellung des neuen Vorstandsvorsitzenden: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Martin Füllenbach einen anerkannten, internationalen Topmanager als neuen Vorstandsvorsitzenden gewinnen können. Wir sind davon überzeugt, dass die Semperit Gruppe von seinem Know-how und seiner Erfahrung, vor allem bei der Neuaufstellung von Unternehmen sowie beim Aufbau und der Entwicklung von neuen Geschäftsbereichen, enorm profitieren wird."

Füllenbach war dem Aufsichtsrat der Semperit AG Holding bereits aufgrund seiner bisherigen beruflichen Tätigkeiten als exzellenter Manager bekannt und gehörte seit Längerem zu einem Pool von potenziellen CEO-Kandidaten. Dies war ausschlaggebend dafür, dass die Funktion des CEO nach dem Rücktritt von Thomas Fahnemann nun rasch mit einem hervorragenden Kandidaten nachbesetzt werden kann, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Der Gummikonzern Semperit beschäftigte 2016 weltweit knapp 7000 Mitarbeiter, davon rund 3.900 in Asien und über 800 in Österreich. Zur Gruppe gehören weltweit 22 Produktionsstandorte. Semperit ist an der Börse mehr als eine halbe Millarde Euro wert.