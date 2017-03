Textversion

28.03.2017 | 13:20 | (DiePresse.com)

Nutella-Hersteller Ferrero ist auf mehr als zehn Milliarden Euro Umsatz gewachsen.

Der italienische Süßwarenproduzent Ferrero, Hersteller von "Nutella" und "Mon Cheri", hat in dem am 31. August 2016 zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2015/16 seinen Umsatz um 8,2 Prozent erhöht. Dabei wurde erstmals die Schwelle von zehn Milliarden Euro überschritten. Der Umsatz betrug 10,3 Milliarden Euro, teilte der Konzern am Dienstag mit.

Das Unternehmen mit Sitz im piemontesischen Alba beschäftigt 29.206 Personen. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde das Personal um 13 Prozent aufgestockt. Der Konzern ist weltweit mit 86 Tochtergesellschaften und 22 Produktionswerken in insgesamt 170 Ländern der Welt präsent. In Österreich ist Ferrero mit einer eigenen Niederlassung in Innsbruck vertreten.

"Trotz der unsicheren internationalen Konjunktur war der Zeitraum 2015/2016 für Ferrero besonders positiv", teilte der Konzern mit. Das Unternehmen will weiterhin in die Stärkung der eigenen Marken investieren und auf Forschung und Entwicklung setzen.

Der Konzern will vor allem seine Internationalisierung vorantreiben. Dies soll vor allem durch Auslandsexpansion erfolgen. Zu den Ferrero-Produkten zählen die Süßwaren Mon Cheri, Ferrero Rocher, Kinder-Milchschnitten und Nutella.