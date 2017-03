Textversion

28.03.2017 | 17:05 | von Jakob Zirm (Die Presse)

Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank „ist volkswirtschaftlich ein Riesenproblem“, sagt Stefan Dörfler, der neue Chef der Erste Bank Österreich.

Die Presse: Wie gut kommen Sie mit Erste Group-Chef Andreas Treichl aus?

Stefan Dörfler: Sehr gut. Ich kenne Andreas Treichl bereits seit vielen Jahren. Unsere Zusammenarbeit ist sehr professionell und auch sehr angenehm.

Ihr Vorgänger Thomas Uher hat die Erste im Herbst ja überraschend verlassen. Er begründete dies mit „massiven Auffassungsunterschieden“ mit Treichl. Keine Gefahr bei Ihnen?

Ich kann zu dem, was zwischen Thomas Uher und Andreas Treichl besprochen worden ist, wenig sagen. Gegenüber mir hat Andreas Treichl das Ausscheiden von Thomas Uher so begründet, dass sich über die Jahre Auffassungsunterschiede strategischer Art aufgebaut haben. Das habe ich so zur Kenntnis genommen. Auf mein Verhältnis zu Andreas Treichl sowie dem gesamten Holding-Vorstand hat das keinen Einfluss.

Es soll bei der ganzen Sache um das Zusammenspiel zwischen Erster Bank und Sparkassen gegangen sein. Sehen Sie hier einen Veränderungsbedarf?

Die ganze Konstellation innerhalb der Sparkassengruppe sehe ich in Österreich als Riesen-Asset. Im Vergleich mit der deutschen Sparkassengruppe haben wir es geschafft, zu einem frühen Zeitpunkt Kooperationsmodelle zu entwickeln, die es uns auch ermöglichen, als konsolidierte Bankengruppe zu agieren. Dass es aufgrund der hohen Dynamik am Markt fortdauernd einer Weiterentwicklung bedarf, ist auch vollkommen klar. Das betrifft sowohl das operative Geschäft als auch die strategische Zusammenarbeit. So ist beispielsweise die gesamte Digitalisierung für ein Institut alleine nicht zu stemmen.

Bei Ihrem Konkurrenten Raiffeisen sind Fusionen immer wieder ein Thema. Die Volksbanken wurden zu solchen bereits gezwungen. Ist eine weitere Vereinfachung der Struktur bei Ihnen auch notwendig?

Es stimmt, dass es in den anderen Sektoren viel Veränderung gibt. Es steht mir aber nicht an, die Kollegen zu kommentieren. Wir definieren die Notwendigkeit in der Struktur immer aus der Sicht des Kunden. Jegliche Lösungen sind kein Selbstzweck, sondern haben nur so viel Sinn oder Nachteil wie sie vom Kunden her als richtig oder weniger richtig angenommen werden.

Neben dem Kundennutzen ist der Margendruck der zweite Grund für Strukturveränderungen bei Banken. Österreich gilt als „overbanked“. Sparkassen und Erste haben zusammen 1100 Filialen. Wird das so bleiben können?

Ich glaube, wir haben hier bereits die optimale Antwort für uns und unsere Kunden gefunden. Das Thema Online steht auf unserer Prioritätenliste ganz oben. Allerdings nicht als Kontrapunkt, sondern als Ergänzung zur Filiale. Wir haben unserer Filialstruktur in der Vergangenheit ebenfalls bereits angepasst. So setzen wir hier auf größere Flagship-Filialen, bei denen wir die Betreuungsqualität erhöhen konnten. Im urbanen Bereich ist es für 98 Prozent der Kunden überhaupt kein Problem, zwei U-Bahnstationen weiterzufahren, wenn sie dort eine Filiale haben, die sämtliche Bedürfnisse optimal abdeckt. Am Land ist die Situation oft anders. Hier muss sich das die jeweilige Sparkasse in der Region spezifisch ansehen.

Gab es durch die Einführung ihres Online-Tools George bereits Veränderungen beim Kundennutzen. Gehen persönliche Kontakte zurück?

Wir sind nun knapp unter einer Million Kunden, die unseren Online-Zugang nutzt. Die persönlichen Kontakte in den Filialen sind dadurch aber nicht zurückgegangen, sie sind anders geworden. In der Filiale beschäftigt man sich kaum mehr mit den klassischen Bank-Tätigkeiten wie etwa dem Ausfüllen von Zahlscheinen. Dafür gibt es jetzt mehr Zeit für Beratung bei Themen wie Wohnraumfinanzierung oder der Pensionsvorsorge.

Der Margendruck wird durch die Zinspolitik der EZB verstärkt. Im Jänner hat sich EZB-Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger geäußert, dass man schon bald über den Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik diskutieren sollte. Haben Sie den Champagner schon eingekühlt?

Aus dem EZB-Direktorium gibt es immer wieder interessante Statements, die wir ganz genau beobachten. Die EZB hat zu den Zeiten der Finanzkrise richtig reagiert und mit der Bereitstellung von Liquidität viel verhindert. Heute ist die Nullzinspolitik volkswirtschaftlich jedoch ein Riesenproblem. Sie hat in keiner Weise zu dem Investitionsklima geführt, das angestrebt wurde. Im Gegenteil: Es ist ist sogar in ein investitionsfeindliches Klima gekippt.

Warum?

Weil die Menschen – zu Recht – das Gefühl haben, dass ihre Möglichkeit für die Zukunft vorzusorgen beschränkt wird. Und auch die Unternehmen waren negativ betroffen, weil die Staaten aufgrund der Entlastung auf der Schuldenseite nicht gezwungen waren, Reformen umzusetzen, die ein investitionsfreundlicheres Klima ermöglichen würden. Wir als Bank hoffen auf eine Normalisierung der Zinslandschaft, in der es zumindest keine Negativzinsen mehr gibt. Das ist eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit.

In den USA gab es schon die Zinswende. Wie lang kann Europa noch warten?

Ich kann hier nicht über konkrete Zeitpunkte spekulieren. Wir sind aber auf jeden Fall davon überzeugt, dass auf längere Sicht eine Abkopplung des US-Dollar-Marktes vom Euro-Markt sehr unwahrscheinlich ist. Wenn die US-Zinsen noch weitere Schritte nach oben machen, was allgemein erwartet wird, dann wird auch eine Anpassung im Euroraum folgen müssen.

Als Sparer kann man nur auf höhere Zinsen hoffen. Als Kreditnehmer stellt sich die Frage, ob man variable oder fixe Zinsen nehmen soll. Was empfehlen Sie?

Wir haben in den letzten zwei Jahren einen sehr kräftigen Anstieg bei fixverzinslichen Krediten beobachtet. Bei Privat-Neukrediten sind das rund 80 Prozent. Das ist angesichts des historisch niedrigen Niveaus auf jeden Fall sehr sinnvoll.

Besteht eigentlich die Gefahr, dass aufgrund der niedrigen Zinsen sich nun Menschen Kredite nehmen, die sie sich eigentlich gar nicht leisten können?

In dem einen oder anderen Fall kann natürlich etwas passieren. Grundsätzlich ist jedoch die Ausgestaltung der Kredite sowie auch die grundbücherliche Besicherung so, dass sowohl unsere Kunden als auch wir in der Regel keine Probleme haben werden.

ZUR PERSON Stefan Dörfler ist seit 1. Oktober 2016 Vorstandsvorsitzender der Erste Bank Österreich. Er folgte auf Thomas Uher, der die Bank nach „Auffassungsunterschieden“ mit Konzernchef Andreas Treichl verlassen hatte. Der Mathematiker startete seine Karriere bei der GiroKredit. 1997 wechselte er zur Erste Bank. Zuletzt war er Bereichsleiter für Group Markets in der Erste Group.



[NFMSQ]