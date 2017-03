Textversion

29.03.2017 | 09:11 | (DiePresse.com)

Autobauer Daimler hat eine gute Nachricht für seine Aktionäre: Das Jahr begann mit Rekordverkäufen. Schneller als bisher angekündigt wollen die Schwaben mehr als zehn neue Elektroautos in Serie auf den Markt bringen.

Der Autobauer Daimler ist mit einem Absatzrekord seiner Pkw-Sparte Mercedes-Benz ins Jahr gestartet. Die sehr positive Entwicklung der Verkaufszahlen habe sich im März fortgesetzt, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch kurz vor Beginn der Hauptversammlung in Berlin mit. "Das Unternehmen erwartet damit den höchsten Absatz in einem Quartal." Die Nachfrage sei vor allem nach der neuen E-Klasse, dem absatzstärksten Modell C-Klasse und SUVs hoch. In der kleineren Lkw-Sparte Daimler Trucks ging es dagegen von Januar bis März weiter abwärts, was vor allem an der Schwäche des US-Marktes lag. Es werde deshalb ein Absatz unter Vorjahresniveau erwartet.

Daimler bekräftigte die Jahresprognosen eines leichten Zuwachses von Absatz, Umsatz und Vorsteuerergebnis auf Konzernebene. "Unser Geschäft bleibt ein Wachstumsgeschäft", erklärte Daimler-Chef Dieter Zetsche. Bis 2025 werde der Pkw-Absatz weltweit auf jährlich rund 100 Millionen Fahrzeuge steigen. Für dieses Jahr werden knapp 85 Millionen Stück erwartet.

Schneller als bisher angekündigt wollen die Schwaben mehr als zehn neue Elektroautos in Serie auf den Markt bringen: Als Termin wird jetzt 2022 genannt, bisher war das für 2025 angepeilt.