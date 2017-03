diepresse.com

Siemens erhält überraschend einen US-Milliardenauftrag

29.03.2017 | 11:33 | (DiePresse.com)

Siemens-Chef Joe Kaeser will die Medizintechniksparte im laufende Jahr noch an die Börse bringen und erwägt ein Notierung in New York. Da kommt der größte Auftrag in der Siemens-Geschichte gerade recht.