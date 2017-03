Textversion

30.03.2017 | 16:05 | Christine Kary (DiePresse.com)

Viele Förderanträge wurden eingebracht, noch bevor die Förderrichtlinien erlassen wurden. Kann sich das für die Unternehmen rächen?

Die neue, österreichweite Investitionszuwachsprämie wird von der Wirtschaft durchwegs freudig begrüßt. Über die Details herrscht aber noch große Verunsicherung. Und zwar nicht nur bei den Unternehmern selbst, sondern auch dort, wo sie eigentlich auf Rat hoffen – etwa bei ihren Steuerberatern. Und das Wirtschaftsministerium hüllte sich bisher in Schweigen.

Hauptgrund für die Irritationen ist das seltsame Timing: Klein- und Mittelbetriebe können schon seit 9. Jänner 2017 über die Homepage der staatlichen Förderbank aws (Austria Wirtschaftsservice) ihre Förderung beantragen, Großunternehmen haben diese Möglichkeit seit 1. März. Die entsprechenden Förderrichtlinien für Klein- und Mittelbetriebe, die man ebenfalls auf der aws-Homepage findet, sind aber erst mit 7. März 2017 datiert. Für Großunternehmen liegen bis heute keine derartigen Richtlinien vor.

Das könnte zum rechtlichen Fallstrick werden, befürchtet Verena Trenkwalder, Vorsitzende des Fachsenats für Steuerrecht in der Kammer der Wirtschaftstreuhänder. Es gibt nämlich auch noch eine generelle Regelung – die „Allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln 2014“. Und dort heißt es explizit: „Förderungen dürfen grundsätzlich nur im Rahmen von Förderungsprogrammen auf Grundlage von Sonderrichtlinien (...) gewährt werden.“

Ohne Richtlinien keine Förderungen

Ein Förderprogramm ist also die Voraussetzung für die Gewährung von Förderungen. Und eine bloße Absichtserklärung – auch wenn sie im Arbeitsprogramm der Regierung steht – ist rechtlich nicht dasselbe. Müssen nun Unternehmen, die schon vor Erlassung der Richtlinie Förderanträge eingebracht haben, nun befürchten, dass ihre Anträge womöglich gar nicht gelten? Oder, noch schlimmer, hängt über ihnen das Damoklesschwert, dass sie Fördermittel, die sie aufgrund dieser Anträge bekommen, irgendwann einmal wieder zurückzahlen müssen, weil sich herausstellt, dass zum Zeitpunkt der Antragstellung die Rechtsgrundlage dafür gefehlt hat?

Sich einfach in Geduld zu üben, war und ist für viele Unternehmen keine Option – schließlich sind die Fördermittel gedeckelt, und es gilt das Prinzip „first come, first serve“. Dazu kommt noch, dass Kosten, die vor der Antragstellung entstanden sind, nicht förderbar sind. Man darf also vorher nichts bestellen und auch sonst keine Verpflichtungen eingehen.

Ministerium gibt Entwarnung

Etliche Unternehmen wurden genau deshalb vor Erlassung der Richtlinie aktiv – müssen sie sich nun Sorgen machen? „Die Presse“ fragte beim Wirtschaftsministerium nach, das bisher auf Anfragen der Kammer der Wirtschaftstreuhänder keinerlei Auskunft gegeben hatte. „Das Förderungsansuchen ist eine Interessensbekundung, mit der noch keine Rechte und Pflichten begründet werden. Rechtlich verbindlich ist erst der Vertrag, der durch das Förderungsangebot und dessen Annahme zustande kommt“, heißt es in der Stellungnahme. Für die Ausstellung des Förderungsangebotes sei jedoch tatsächlich „das vorherige Inkraftsetzen der jeweiligen Förderungsrichtlinie“ erforderlich. „Vor dem 7. März 2017 konnten daher keine Förderungsangebote ausgestellt werden.“

Und: Rechtssicherheit für die Unternehmen sei ebenfalls gegeben. Nämlich dadurch, „dass die Richtlinie für die Investitionszuwachsprämie KMU rückwirkend mit 1. Jänner 2017 in Kraft gesetzt wurde. Daher sind auch Ansuchen erfasst, die vor dem 7. März 2017 eingebracht wurden. In diesem Sinne bearbeiten die Abwicklungsstellen – aws und ÖHT (Hotel- und Tourismusbank, Anm.) – die seit 9. Jänner 2017 eingebrachten Ansuchen und stellen seit 7. März 2017 auch Förderungsangebote aus“, so das Ministerium weiter. Eine analoge Vorgehensweise – mit rückwirkender Inkraftsetzung der Richtlinie – sei auch für die Investitionszuwachsprämie für große Unternehmen geplant. Klingt beruhigend. Ein Restrisiko bleibt – nämlich, dass EU-Behörden irgendwann ein Haar in der Suppe finden, was bei Fördermaßnahmen immer wieder einmal vorkommt. Ganz auszuschließen ist das nie.

Für Trenkwalder sind indes noch weitere Punkte zu hinterfragen: Etwa, wieso Gründer von der Förderung ausgeschlossen sind, und ebenso bestimmte Branchen – etwa die meisten Freiberufler, und wie mit Projekten, die sich über Jahre hinziehen, umzugehen ist. Belasten die dann womöglich schon den Fördertopf für 2018? Auch den generellen Ausschluss von leasingfinanzierten Investitionen kann sie nicht nachvollziehen – schließlich könne Leasing auch einen Kredit ersetzen.