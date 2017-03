Textversion

31.03.2017 | 11:30 | (DiePresse.com)

Ein Fortführung der Firma Ueberreuter Print & Packaging wird angestrebt. Die Überschuldung des niederösterreichischen Bogenoffsetbetriebes liegt bei über vier Millionen Euro.

Die Firma Ueberreuter Print & Packaging mit Sitz in Korneuburg hat am dortigen Landesgericht den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt, berichtet die Creditreform. Es sind 220 Gläubiger und 79 Arbeitnehmer betroffen. Den Aktiva von rund 607.000 Euro stehen Passiva von etwa 4,8 Millionen Euro gegenüber. Die Insolvenzursachen liegen in einem generell schwierigen Marktumfeld der Branche und im stärker werdenden Konkurrenzdruck.

Ein Fortführung des Unternehmens wird angestrebt. „Die in diesem Verfahren schon im Vorfeld von Seite der Schuldnerin gezeigte Transparenz und Informationspolitik läßt die Hoffnung zu, dass man in relativ kurzer Zeit, zu einer erfolgreichen Sanierung dieses wichtigen Leitbetriebes in Korneuburg kommen wird“, sagt Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer von Creditreform. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten.

Das Unternehmen geht auf eine Gründung im Jahr 1548 zurück und zählt zu den größten Bogenoffsetbetrieben in Österreich.