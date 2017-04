Textversion

06.04.2017

BMW muss dabei aber vorsichtig vorgehen. Die Händler dürften sensibel reagieren. So will man denn auch wohl keinen Direktvertrieb über das Netz bieten.

BMW könnte schon 2018 mit einem Onlineshop für Pkw in Deutschland an den Start gehen. Die Technik sei bereit, sagte Peter van Binsbergen, Leiter BMW Vertrieb Deutschland, gegenüber der Fachzeitschrift "kfz-betrieb". Einen Starttermin gibt es allerdings noch nicht. Denn das Thema sei sensibel und wir müssen noch einige Details klären und das Ganze mit dem Händlerverband besprechen. Wann es letztlich losgehe, entscheiden wir dann gemeinsam, so van Binsbergen. Wie auch in Großbritannien, soll das Geschäft über die Händler laufen. Direktvertrieb sei nicht das Ziel, betonte der BMW-Vertriebschef.

Der Präsident des BMW-Händlerverbands, Peter Reisacher, bescheinigte dem Hersteller und dem Handel in dieser Sache „ein gutes gemeinsames Verständnis“. Beide Parteien seien sich einig, dass die Transaktion beim Handel bleiben müsse. Wichtig sei das Angebot für den Kunden. Dieser soll sich 365 Tage im Jahr 24 Stunden lang informieren, Autos konfigurieren und mit der BMW-Organisation in Kontakt treten können. Zudem äußerte Reisacher die Ansicht, dass die meisten Kunden dennoch im Autohaus kaufen werden. „Unser Geschäft wird zu einem großen Teil physisch bleiben“, sagte Reisacher.

Anbahnungstool

Das zeigen auch die Erfahrungen aus Großbritannien. „Viele nutzen den Online-Chat, um sich zu informieren, kommen dann aber doch zur Probefahrt zum Händler und schließen den Verkauf auch dort ab. Die Leute, die tatsächlich online auf den 'Bestellen'-Knopf drücken, sind sehr wenige“, erläuterte van Binsbergen. Der Onlineshop sei in erster Linie ein Instrument zur Kontaktanbahnung für den Handel.

BMW startete bereits im November 2016 ein Onlineshop für Teile und Zubehör, über den Kunden Produkte direkt bei ihrem Händler vor Ort bestellen können und den Bereich Aftersales digital neu aufzustellen. Die Zahl der angebotenen Produkte soll von jetzt 20.000 auf 75.000 steigen, kündigte BMW an.

>>> Artikel in "kfz-betrieb"