06.04.2017 | 11:07 | (DiePresse.com)

Erst kürzlich eröffnete der Keramik-und Geschenkartikelhersteller das erste Café in Mailand. 80 weitere Kaffeehäuser sollen bis 2019 entstehen.

Der Südtiroler Keramik-und Geschenkartikelhersteller Thun setzt auf Diversifizierung und startet mit dem Aufbau einer Kaffeehaus-Kette. Dabei hat der für seine Engelsfiguren bekannte Familienbetrieb auch Österreich im Fokus. In Mailand hat Thun dieser Tage das erste "Thun Café" eröffnet. 80 Thun-Cafés sollen bis Ende 2019 in Italien eröffnet werden. Damit will der Keramikhersteller seinen Umsatz Ende 2017 auf 100 Millionen Euro steigern.

Das 130 Quadratmeter große Lokal auf dem zentralen Corso Garibaldi in Mailand ist das erste Kaffeehaus einer Kette, die in den nächsten Jahren stark wachsen soll. In den Thun-Cafés sollen neben Kaffee unter anderem Südtiroler Spezialitäten im höheren Qualitätssegment angeboten werden, darunter Südtiroler Speck, Käsesorten und Fruchtsäfte.

Nach dem Aufbau des Kaffeehausnetzes in Italien will Thun mit seinen Lokalen auch im deutschsprachigen Raum expandieren. "Locations in Innsbruck, Wien, Salzburg und München kommen für uns infrage. Vieles hängt von den Ergebnissen dieser Monate ab", berichtet Geschäftsführer Paolo Denti.