07.04.2017 | 07:58 | (DiePresse.com)

Der Umsatz des Diskonters ist um zehn Prozent auf 1,2 Milliarden Euro gewachsen. In den nächsten Jahren will Lidl rund 100 Millionen Euro investieren.

Der Lebensmitteldiskonter Lidl hat den Umsatz in Österreich im vergangenen Jahr um 10 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro netto gesteigert. Die Supermarktkette eröffnete im Vorjahr 13 neue Filialen und modernisierte 20 Standorte. Der Wachstumskurs ist noch nicht abgeschlossen: In den nächsten Jahren will Lidl jährlich bis zu acht neue Geschäfte aufmachen, gab das Unternehmen bekannt. Dabei sollen rund 100 Millionen Euro investiert werden.

Aktuell verfügt Lidl in Österreich über 220 Filialen und beschäftigt mehr als 4800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.