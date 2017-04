Textversion

07.04.2017 | 09:34 | VON MATTHIAS AUER (Die Presse)

Der stadteigene Versorger verdankt der Politik mittlerweile einen 900 Millionen Euro schweren Klotz am Bein. Auch das Projekt im Molln droht ein Millionengrab zu werden.

Höhere Rückstellungen für die Pensionen von Wiener Stadtbeamten und Wertberichtigungen bei Kraftwerken drücken die Bilanz der Wien Energie tief in die roten Zahlen. Während der Umsatz – um Sondereffekte bereinigt – weitgehend stabil gehalten wurde, blieb dem stadteigenen Versorger unterm Strich ein Minus von 80,2 Millionen Euro. Der Hauptgrund für die Misere liegt allerdings nicht direkt im Verantwortungsbereich des neuen Geschäftsführers Michael Strebl, sondern ist in der Politik zu suchen. Mitte der 1990er-Jahre haben die Wiener Stadtwerke, und damit auch die Tochter Wien Energie, Pensionsrückstellungen für Beamte und Vertragsbedienstete der Stadt Wien übernommen. Aufgrund der niedrigen Zinsen und weil die Wien Energie im Zuge eines Sparprogramms weitere 300 Beamte in vorzeitigen Ruhestand schicken wird, musste das Unternehmen im Vorjahr rund 70 Millionen zusätzlich für deren Pensionen beiseite legen. In Summe lastet damit inzwischen ein 900 Millionen Euro schwerer politischer Klotz am Bein des kommunalen Versorgers.

Schwer zu verdauen ist für die Wiener auch das Unglücksprojekt im oberösterreichischen Molln. Wie berichtet, streitet der Konzern dort mit dem Grundeigentümer und Projektpartner Kurt Bernegger darüber, ob und wann das geplante Pumpspeicherkraftwerk gebaut werden soll. „Aus kaufmännischer Sorgfaltspflicht“, habe man das Kraftwerk in den Büchern auf Null abschreiben müssen, erklärt Michael Strebl. Ein weiteres Minus von zwanzig Millionen. Ausgestanden sei die Causa damit allerdings nicht, betont der Wien Energie-Chef. Ein Schiedsgericht soll in Tirol soll entscheiden.

"Können uns nicht mehr auf Kerngeschäft verlassen"

Für das laufende Geschäftsjahr verspricht Strebl die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Das Sparprogramm „Megawatt“, mit dem das Ergebnis um 86 Millionen Euro verbessert werden soll, sei bereits zu drei Vierteln umgesetzt. Der Rest folgt heuer. Einfach weitermachen wie bisher, sei für das Unternehmen – trotz des operativ guten Ergebnisses – keine Option. „Wir können uns nicht mehr auf unsere Stammkunden und unser Kerngeschäft verlassen“, sagt Michael Strebel. „Wir müssen neue Wege gehen“. Seit 2013 hat sich die Zahl der Strom- und Gasanbieter verdoppelt, seit 2010 vervierfacht. Heute tummeln sich im Großraum Wien über hundert Konkurrenten für den einstigen Monopolisten.

Neue Erlöse erhofft sich das Unternehmen aus neuen Angeboten, die im Zuge der Digitalisierung geschaffen werden sollen. Neue Kraftwerke sind derzeit vor allem im geförderten Ökostrombereich geplant. Entsprechend groß sind die Hoffnungen der Wien Energie, dass die geplante kleine Novelle des Ökostromgesetzes noch vor dem Sommer im Nationalrat beschlossen werden wird. Außerhalb des geförderten Bereiches sieht es düster aus. „Die derzeitigen Strompreise laden nicht dazu ein, ein Kraftwerke zu bauen“, sagt Strebel. Vor diesem Hintergrund sei auch der Rückzug der Wiener aus dem umstrittenen Murkraftwerksprojekt der Energie Steiermark zu verstehen. Ursprünglich war die Wien Energie als Hälftepartner vorgesehen, zuletzt gab es Gespräche über eine Beteiligung über 24 Prozent. Vergangene Woche machte das Unternehmen endgültig einen Rückzieher. Das Projekt hätte „für uns nicht genug gebracht“, so Strebel. Nachsatz: „Und das wäre auch nicht anders, wenn wir die 50 Prozent bekommen hätten.“