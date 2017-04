Textversion

24.04.2017 | 15:16 | (DiePresse.com)

Der österreichische Baukonzern Strabag wurde in Belgrad mit dem Bau von "BW Vista", einem am Save-Ufer geplanten Wohnturm, beauftragt.

Die Strabag errichtet in Belgrad einem am Save-Ufer geplanten Wohnturm, meldete die Presseagentur Tanjug. Das 82 Meter hohe Gebäude mit 23 Stockwerken und insgesamt 233 Wohnungen soll im Rahmen des Bau-Großprojektes "Belgrade Waterfront" entstehen.

Der Auftragswert der Bauarbeiten wurde nicht mitgeteilt. Die Fertigstellung des Wohnturms wird für die erste Hälfte 2019 erwartet, hieß es.

Die in Abu Dhabi ansässige Firma Eagle Hills will laut früheren Ankündigungen innerhalb von 30 Jahren rund drei Milliarden Euro in das "Belgrade Waterfront" genannte Projekt in schönster Stadtlage investieren. In der ersten Bauphase, zu der auch "BW Vista" gehört, geht es um etwa 300 Million Euro.

Das Bauprojekt sorgt für anhaltende Proteste in der serbischen Hauptstadt, unter anderem auch wegen eines im Vorjahr erfolgten gesetzwidrigen Abrisses von mehreren Gebäuden auf dem Gebiet, das sich auf dem Gelände des Bauprojektes befindet.