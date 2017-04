Textversion

25.04.2017 | 14:29 | Von Hedi Schneid (Die Presse)

Billig-Arilines, Polit-Krisen, Terror und der Ölpreis setzen mittelgroße Fluglinien stark unter Druck. Bei der italienischen Airline Alitalia gehören auch Politik und starke Gewerkschaften zu den Totengräbern.

Rom/Wien. Dieser Airline hilft nicht einmal der göttliche Beistand mehr: 70 Jahre nach der Gründung steht die italienische Fluglinie Alitalia, deren Sondermaschine mit dem vatikanischen Wappen seit vielen Jahren von den Päpsten für Auslandsreisen genützt wird, vor dem Aus. Wieder einmal – denn es ist nicht das erste Mal, dass die Fluglinie von der Pleite bedroht ist.

Und wieder einmal haben die Gewerkschaften ihrem Ruf als Verhinderer alle Ehre gemacht. In einer Urabstimmung hat die Belegschaft mit der klaren Mehrheit von 70 Prozent einen Rettungsplan mit harten Einschnitten abgelehnt. Dabei ist das Konzept mit der Gewerkschaft ausgehandelt worden. Ihre Hoffnung, dass nun der Staat - wie in der Vergangenheit so oft – wieder einspringt, dürfte sich allerdings kaum erfüllen. Denn die Zeiten haben sich geändert und Subventionen werden von Brüssel gar nicht gerne gesehen. Schon gar nicht in einem Land wie Italien, das täglich seinen Willen, die eigene Wirtschaft zu sanieren und modernisieren, beweisen muss.

Und so hat auch schon Premier Paolo Gentiloni wissen lassen, dass eine Re-Verstaatlichung der Alitalia nicht möglich sei. Die Alternative zu dem Sanierungsplan, der wiederum die Voraussetzung darstellt, dass die Gesellschafterbanken UniCredit und Intesa Sanpaolo und der Hälfte-Eigentümer Etihad rund zwei Mrd. Euro einschießen, sei der Konkurs, sagte Gentiloni schon am Sonntag.

Eine halbe Million Euro Verlust, pro Tag

Mit Bedrohungspotenzialen dieser Art hat die Fluglinie, die weniger durch exzellentes Service und Pünktlichkeit, denn durch Missmanagement, Korruption und Streiks aufgefallen ist, schon Routine. Nur selten in der 70-jährigen Geschichte hat die Airline Gewinn gemacht. Acht Milliarden Euro hat der Staat seit 1974 in die Fluglinie gebuttert. Derzeit verliert sie täglich gut eine halbe Million Euro. Im Vorjahr lag das Minus bei 460 Millionen, die Schulden haben die Milliarden-Marke schon überschritten.

Die bisher schlimmste der vielen Krisen gab es 2007/2008 und sie ist typisch: die Air France, die gerade die Fusion mit KLM besiegelt hat, sollte knapp 50 Prozent an Alitalia übernehmen und sie so retten. Die Gewerkschaften blockierten jegliche Veränderungen, an die die Franzosen den Einstieg knüpften. Air France zog sich zurück, Alitalia meldete Konkurs an. Inzwischen gewann ein gewisser Silvio Berlusconi die Wahlen. Er forderte und förderte ein Konsortium aus Unternehmern und Banken, einzusteigen. Die taten das auch und nahmen viel Geld in die Hand.

Der dann doch umgesetzte Rettungsplan half nicht lange, schon 2013 ging das Geld aus. Die italienische Post – und damit indirekt wieder der Staat – sprang über eine Kapitalerhöhung ein. 2014 kam dann Etihad aus Abu Dhabi. Die Scheichs tauschen mehrmals Manager aus und holten zuletzt den Australier Cramer Ball. Aber auch er kann das Steuer nicht herumreißen.

Die Alitalia ist zwar wegen der vielen hausgemachten Probleme ein Sonderfall. Aber sie ist in der europäischen Luftfahrt kein Einzelfall. Viele Airlines dieser mittleren Größe, egal ob staatlich oder privat, straucheln. Die Liste ist lang und reicht von Alitalia, Air Baltic über LOT, Finnair, SAS, TAP bis zu Air Berlin, um nur einige zu nennen.

In der Zange von Billig-Airlines und Premium-Carrier

Für ihre Misere gibt es mehrere Gründe: Billig-Airlines mit Ryanair und Easyjet an der Spitze auf der einen Seite, und die großen Premium-Carrier wie Lufthansa, Air France und British Airways auf der anderen Seite nehmen sie in die Zange. Gegen letztere haben sie vor allem auf Interkontinentalstrecken kaum Chancen, wo diese mit luxuriösen Business- und First-Class-Kabinen ihre Kassen füllen. Auf den Kurz-Strecken wiederum laufen Hochgeschwindigkeitszüge den Airlines den Rang ab. Und letztlich haben Terror und politische Krisen den Menschen das Fliegen in viele einst beliebte Reiseländer vermiest. Wenn dann auch noch der Öl- und damit der Kerosinpreis steigt, wird es eng.

Der Staat, besser gesagt der Nationalstolz, ist ungeachtet aller ökonomischer Vernunft einer der Hauptgründe, warum es Fluglinien wie die Alitalia noch gibt. Das Leitwerk mit den Nationalfarben bildet so etwas wie die Visitenkarte eines Landes, die man sich ungern nehmen lassen will. So war es bei der Swissair, als sie – weniger wegen Missmanagements, sondern vor allem wegen des Zukaufs vieler total maroder Kleinfluglinien – in den Konkurs schlitterte. So war es auch bei der AUA, wo nach vielen Fehlentscheidungen und tiefroten Zahlen nur die Angst vor einem Totalausfall die Politik zum Umdenken zwang. Unter den Fittichen der Lufthansa entwickeln sich Swiss und AUA sehr gut und bestärken damit viele Experten, die meinen, künftig würden nur drei große Player in Europas Luftfahrt überleben: die Lufthansa, Air France/KLM und die IAG mit British Airways und Iberia.

Keiner von ihnen dürfte freilich Lust haben, die Alitalia retten. Und auch nicht die Scheichs, die ja auch noch die marode Air Berlin als Klotz am Bein haben.

Papst Franziskus wird sich möglicherweise doch einen Privatjet zulegen müssen.



