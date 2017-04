Textversion

26.04.2017 | 12:31 | Matthias Auer (Die Presse)

Österreichs größter Industriekonzern verlangt zig Millionen vom rumänischen Staat. Dieser habe nicht wie vereinbart der OMV die Kosten für Beseitigung von Umweltschäden aus Zeiten der Petrom ersetzt.

Wien/Bukarest. Es gibt Ärger im rumänischen Öldorado der OMV. Zwar lieferte der ehemalige Staatskoloss Petrom auch 13 Jahre nach der Übernahme durch die Österreicher den Löwenanteil der OMV-Jahresproduktion. Doch mit dem Miteigentümer, dem rumänischen Staat, befindet sich das Unternehmen unterdessen auf Kolissionskurs. Bukarest halte sich nicht an den Privatisierungsvertrag und schulde dem Konzern zig Millionen Euro, beschwert sich die OMV. Seit einigen Wochen ist das jahrelang schwelende Zerwürfnis nun quasi amtlich. Am siebenten März klagte das Unternehmen den rumänischen Staat vor dem internationalen Schiedsgericht in Paris, bestätigt ein OMV-Sprecher auf Anfrage der "Presse" - darüber hinaus wollte er das laufende Verfahren allerdings nicht kommentieren.



Konkret geht es um 34 Millionen Euro, die das osteuropäische Land der OMV für die Beseitigung historischer Umweltschäden und Altlasten aus der Zeit der staatlichen Petrom schulde, erkläutert der Konzern in seinem Geschäftsbericht, der zu Wochenbeginn veröffentlicht wurde. Der "Annex P" im Privatisierungsvertrag sieht vor, dass der Staat, für die Sanierung der Umweltschäden geradestehen muss, die in 50 Jahren Staatsbetrieb Petrom entstanden sind. 34 Millionen Euro mögen für einen Milliardenkonzern wie die OMV nicht sonderlich viel sein. Doch in Summe geht es nach Ansicht des Unternehnmens um deutlich mehr: Über eine halbe Milliarde Euro (542 Millionen Euro) müsse Bukarest demnach noch für die Aufräumarbeiten der OMV bezahlen.

Rumänen blicken argwöhnich auf den Deal

Die Chancen, dass der Minderheitspartner (Rumänien hält noch 20,64 Prozent an der Petrom) diese Gelder alsbald freigeben wird, sind allerdings gering. Denn so sehr in Österreich 2004 über den 1,5-Milliarden-Euro-Coup der OMV gejubelt wurde, so argwöhnisch blicken die Rumänen bis heute auf den Deal. Die Vermutung, damals von den Österreichern zu billig abgespeist worden zu sein, hält sich hartnäckig. So gibt es auch immer wieder Vorwürfe, dass 2004 Schmiergeld an die damaligen Regierungsmitglieder geflossen sein soll. In diesem Zusammenhang wird auch der Lobbyist Alfons Mensdorff-Pouilly genannt, der damals 1,5 Mio. Euro für „Studien über 13 Märkte in Zentral- und Osteuropa“ erhalten hat. Von der OMV und Mensdorff-Pouilly werden die Schmiergeldvorwürfe dezidiert zurückgewiesen. Dennoch kommt es in Rumänien immer wieder zu organisierten Protesten gegen den Konzern. Politiker drohen mit Sondersteuern oder brechen medienwirksam den Kontakt zur Petrom ab. Ganz unzufrieden kann der rumänische Staat mit der Entwicklung des einstigen Übernahmekandidaten aber nicht sein. 2016 überwies die Petrom immerhin fast 240 Millionen Euro an Steuern, Gebühren und Abgaben.