26.04.2017 | 11:49 | (Die Presse - Schaufenster)

Die Modelinie der Tochter von US-Präsident Donald Trump sorgt erneut für Schlagzeilen.

Seit der Präsidentschaftswahl 2016 haftet an der Modelinie von Ivanka Trump auch ein politischer Aspekt: Immerhin ist die Namensgeberin die Tochter des US-Präsidenten Donald Trump, seit kurzem sogar seine offizielle Mitarbeiterin.

Als nach der Wahl im November einige große US-amerikanische Modeketten beschlossen, Ivanka Trumps Kollektionen nicht mehr zu führen, dachte man wohl nicht nur an den wirtschaftlichen Aspekt, sondern auch an die politische Dimension. Dass Trump-Beraterin Kellyanne Conway in einem politischen Fernsehinterview dann auch noch explizit Werbung für das Label Ivanka Trumps machte, machte die Chose nicht besser (auch, wenn die Verkaufszahlen der Marke 2016 enorm angestiegen sein sollen).

In anderen Modehäusern wurde Ivanka-Trump-Ware in das Tiefstpreissegment verbannt. Auch der Umstand, dass Ivanka-Trump-Kleidung in China produziert wird - ganz entgegen der Trump-Anweisung "America first" -, sorgte für eine etwas schiefe Optik für das Unternehmen der First Daughter.

Das neueste Kapitel um die Ivanka-Trump-Marke: In der Filiale eines Modediscounters tauchte Mode der Linie auf, die allerdings mit dem Etikett einer anderen Marke ("Adrienne Vittadini Studio") versehen war. Der Lizenznehmer Ivanka Trumps, G-III, gab mittlerweile zu, hinter der falschen Etikettierung zu stecken. Gründe dafür nannte G-III keine - man sei dabei, den Fehler wieder zu beheben; Trump und ihr Unternehmen hätten von der falschen Etikettierung nichts gewusst.

Lizenznehmer übernimmt Verantwortung

Die falsche Etikettierung ist aus verschiedenen Gründen interessant - immerhin zahlt G-III dafür, Ivanka Trumps Namen zu verwenden. Eine Möglichkeit könnte sein, dass die Trump-Marke nicht mit Modediscountern und günstigen Preisen in Verbindung gebracht werden möchte; die "Huffington Post" merkt aber an, dass Kleidung der Marke auch bei Tiefpreishändlern wie T.K. Maxx verkauft werde.

Ein anderer Grund könnte allerdings auch sein, dass sich der betroffene Discounter von Ivanka-Trump-Kleidung distanzieren möchte - so, wie es schon andere große Unternehmen in den USA getan haben.