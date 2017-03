Textversion

21.03.2017 | 18:04 | (Die Presse)

In Wien wurden günstige Wohnungen erstmals wieder billiger, zeigen Daten von Re/Max.

Wien. Die Goldgräberstimmung am Wiener Wohnungsmarkt ist nach Ansicht des Maklerverbundes Re/Max wohl vorbei und die Preisrallye unterbrochen: 2016 wurden zwar teure Wohnungen erneut teurer, günstige aber erstmals wieder billiger.

Ein Viertel der Wiener Wohnungen kostete demnach weniger als 120.000 Euro und damit um 1,2 Prozent weniger als 2015 – dabei waren seit 2008 die Preissteigerungen in diesem Segment am höchsten. In den vergangenen fünf Jahren legte dieser Maximalpreis für das billigste Viertel aller Wiener Eigentumswohnungen um 50 Prozent zu.

Am anderen Ende der Preisskala erhöhte sich der Minimalpreis für das oberste Preisviertel in den vergangenen fünf Jahren um 35 Prozent. Eine Wohnung kostete somit mindestens 284.000 Euro, also 2,8 Prozent mehr als 2015.

Knapp ein Drittel des heimischen Wohnungsmarktes konzentriert sich auf Wien, hier legten die Quadratmeterpreise im Fünfjahresabstand um 40,2 Prozent zu. Die Preise für Eigentumswohnungen lagen 2016 in Wien typischerweise bei 207.998 Euro.

Rekordjahr für Österreich

In ganz Österreich gab es 2016 so viele Wohnungstransaktionen wie nie zuvor. Insgesamt wurden 47.846 Wohnungen neu verbüchert, um 9,4 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2015. Der Wert der gehandelten Wohnungen kletterte sogar um 13,6 Prozent auf 9,66 Mrd. Euro. Im Österreich-Schnitt wurde ein Preisanstieg von 4,4 Prozent festgestellt. Die Verkaufszahlen stiegen in Niederösterreich am stärksten (plus 19,6 Prozent). Als teuerste Bezirke erwiesen sich Innere Stadt, Wieden und Döbling in Wien sowie Kitzbühel und Landeck in Tirol. Nach Bundesländern betrachtet gab es die höchsten Wohnungspreise in Vorarlberg vor Tirol, Salzburg und Wien. Teuerste Landeshauptstadt war erstmals Bregenz. (APA)