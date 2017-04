Textversion

05.04.2017 | 12:47 | (DiePresse.com)

Die 30- bis 49-Jährigen haben einer Umfrage zufolge die höchste Kaufbereitschaft. Aber erst in zwei bis fünf Jahren kann sich die Gruppe mit dem größten Kaufinteresse einen Umstieg vorstellen.

Wollen die Österreicher E-Autos kaufen? Ja, aber frühestens in zwei bis drei Jahren. Die höchste Kaufbereitschaft ist in der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen zu finden. Das ist das Ergebnis einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Linzer Marktforschungsinstitutes "market" bei 402 Personen ab 15 Jahren. In den Online-Interviews wurde zunächst nach der Einstellung gegenüber E-Autos gefragt.

Um ein schärferes Bild zu bekommen hat market die Personengruppe mit entsprechender Erfahrung und jene mit erhöhter Kaufbereitschaft kombiniert und kommt dabei auf einen Anteil von 28 Prozent, die aus der Sicht der Marktforschung ein "erhöhtes Involvement" zum Thema mitbringen. Wiederum liegt dabei der Schwerpunkt auf den mittleren Altersschichten und zudem - wenig überraschend - im städtischen Bereich.

Diesen 28 Prozent wurde die Frage gestellt, wann sie sich konkret den Kauf eines E-Autos vorstellen können. Die Antworten zeigen, dass die Anschaffungspläne noch etwas auf Eis liegen und die Interessenten die Entwicklung noch abwarten wollen.