Textversion

06.04.2017 | 10:02 | (DiePresse.com)

Eine Tankfüllung mit 50 Liter Diesel kostet in Italien und Schweiz um 14 Euro mehr als in Österreich.

Wer im Osterurlaub ins benachbarte Ausland fährt, wird für das Tanken mehr zahlen als in Österreich, zeigt eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). So kosten 50 Liter Diesel in Italien und der Schweiz um rund 14 Euro mehr als hierzulande, für 50 Liter Eurosuper sind in Italien um fast 20 Euro mehr zu zahlen und in Deutschland um elf Euro mehr. Während im Vorjahr zu Ostern noch acht EU-Staaten bei Diesel billiger waren als Österreich, sind es heuer nur mehr sechs, macht der VCÖ in einer Aussendung aufmerksam.

„In allen Nachbarländern ist Diesel teurer als in Österreich. Bei Eurosuper hat einzig Tschechien das gleiche Preisniveau, in den anderen Nachbarstaaten kostet Sprit mehr“, sagt VCÖ-Experte Markus Gansterer. So sind in Italien und Schweiz für eine 50-Liter Diesel Tankfüllung im Schnitt 69,50 Euro zu zahlen, um 14,50 Euro mehr als in Österreich.

Am höchsten ist der Dieselpreis in Schweden. Billiger als in Österreich ist Diesel nur mehr in sechs Staaten (Bulgarien, Rumänien, Polen, Lettland, Litauen, Luxemburg). Letztes Jahr zu Ostern waren es noch acht Staaten.

Auch bei Eurosuper gibt es immer weniger Staaten, wo Tanken billiger ist. Nach neun Staaten im Vorjahr, sind es heuer nur noch vier. Bei Eurosuper ist der Unterschied zu den Nachbarstaaten noch größer. Italienurlauber müssen für 50 Liter Eurosuper um fast 20 Euro mehr zahlen als in Österreich. In der Schweiz kosten 50 Liter Eurosuper um 10,50 Euro mehr. „In der Schweiz kostet Diesel mehr als Eurosuper, weil Diesel höher besteuert wird. Ein Liter Diesel verursacht beim Verbrennen mehr CO2 und mehr gesundheitsschädliche Schadstoffe“, informiert Gansterer.