Hauspreise stiegen 2016 in Österreich um sieben Prozent

07.04.2017 | 12:42 | (DiePresse.com)

In der EU betrug die Teuerung im vierten Quartal 2016 im Jahresvergleich 4,7 Prozent. Am stärksten stiegen die Preise in Tschechien.