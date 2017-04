Textversion

18.04.2017 | 10:59 | (DiePresse.com)

Anleger gehen laut Verein für Konsumenteninformation ein exorbitant hohes Risiko eingehen, sind aber nicht an Gewinnen beteiligt.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) warnt vor Investitionen in den Grazer Photovoltaik-Hersteller Karma Werte GmbH. Demnach würden die Anleger ein exorbitant hohes Risiko eingehen, an Gewinnen aber nicht beteiligt sein. Der VKI hat gegen die Vertragsklauseln beim Oberlandesgericht (OLG) Graz geklagt und vorerst - nicht rechtskräftig - Recht behalten.

"Der VKI erachtet die Vorgehensweise des Unternehmens in mehrfacher Hinsicht als gröblich benachteiligend: So tragen die Anlegerinnen und Anleger beispielsweise ein über die Maßen hohes Risiko im Falle des Scheiterns, während sie im Erfolgsfall nicht am Gewinn beteiligt werden. Bei einer vorzeitigen Kündigung können außerdem hohe Strafzahlungen fällig werden, die das bis dato eingezahlte Kapital weit übersteigen", so der VKI am Dienstag in einer Aussendung.

So würde eine Kündigung durch den Anleger zum frühestmöglichen Zeitpunkt dazu führen, dass der Anleger bis dahin 9.000 Euro eingezahlt hat, ihm aber eine Entschädigungsleistung in Höhe von 14.250 Euro angelastet würde.