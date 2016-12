Textversion

29.12.2016 | 11:50 | Maria Kronbichler (DiePresse.com)

Vor 100 Jahren wurde der russische Wanderprediger und Zarenberater Rasputin ermordet. Ihm wurden Wunderheilungen ebenso zugeschrieben wie wilde Orgien.

Er habe in die Zukunft gesehen, exzessiv gesoffen, die Geschicke Russlands gelenkt, wilde Orgien gefeiert, unheilbar Kranke geheilt, die Zarin verführt, Gift und Kopfschüsse überlebt: Unzählige Mythen ranken sich um Grigorij Rasputin - auch noch 100 Jahre nach seinem Tod. Am 30. Dezember 1916 wurde der Wanderprediger und Zarenberater von einer Verschwörergruppe ermordet. Wie war es dem Bauernsohn aus Sibirien gelungen, zur umstrittensten Figur des Zarenreiches aufzusteigen?

1869 im Dorf Pokrowskoje geboren, gilt Rasputin schon als Kind einerseits als „Tunichtgut“, andererseits als Besitzer übersinnlicher Fähigkeiten. Im Alter von 28 macht er sich zu einer Pilgerwanderung auf. Im russischen Adel ist Mystik zu dieser Zeit in Mode. Als Rasputin nach St. Petersburg kommt, wird er als angeblicher Hellseher und Wunderheiler durch die Salons gereicht. „Er war wie ein exotisches Tier“, beschreibt Rasputin-Biograph Douglas Smith („Rasputin: Faith, Power, and the Twilight of the Romanovs“) die Faszination für den zottelbärtigen Bauernsohn.

1905 kommt es zu einer schicksalhafte Begegnung: „Lernte einen Mann Gottes kennen, Grigorij“, notiert Zar Nikolaus II. in seinem Tagebuch. Schon wenige Tage nach dem ersten Treffen habe Rasputin den Zaren auf politische Themen angesprochen, schreibt Smith.

Nikolaus II. ist ein schwacher Monarch. „Ich verstehe nichts von Staatsgeschäften“, schrieb er zu Beginn seiner Herrschaft einem Cousin. Die revolutionären Tendenzen in Teilen der Bevölkerung seines Riesenreiches unterschätzt er. Seine Frau Alexandra gilt als hysterisch, der Thronfolger Alexej ist Bluter. Rasputin bewirkt bei dem Kind mehr als alle Ärzte – an heilerische Fähigkeiten glauben fortan die Zaren, heute geht man davon aus, dass der Prediger lediglich eine beruhigende Wirkung auf den Zarewitsch hatte, was die Blutstillung begünstigt. Eine ähnliche Wirkung hat Rasputin auf die Zarin: „Ich bin erst dann in der Seele ruhig und entspanne mich, wenn du mein Lehrer neben mir sitzt und ich deine Hände küsse, und ich meinen Kopf gegen deine gesegnete Schulter lehne“, schreibt sie ihm. Gerüchte über eine Affäre kursieren. Für den Historiker Sergej Mironenko ist das „totaler Blödsinn“, wie er in der „Arte“-Dokumentation „Rasputin. Mord am Zarenhof“ erklärt.

"Nur dank seiner Gebete überlebt"

Überhaupt wurde und wird viel spekuliert über Rasputins Privatleben. Wilde Orgien soll er gefeiert haben, adelige Damen hätten von seinen Dienstmädchen seine Leibwäsche erbettelt. Neben seinem angeblich ausschweifenden Lebensstil ist es aber vor allem sein politischer Einfluss, der ihn zum Feindbild wachsen lässt. Die Beziehung zu Nikoaus ist zwiespältiger als jene zu Alexandra. „Besser ein Rasputin als jeden Tag zehn hysterische Anfälle (seiner Frau)“, meint der Zar einmal resigniert - gesteht aber ebenso, dass ich „diese schwierigen Jahre nur dank seiner Gebete überlebte“.

Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges warnt Rasputin den Zaren: „Lieber Freund, ich sage es noch einmal, ein schrecklicher Sturm ist über Russland. Gewaltiges Unglück und Leid, Nacht ohne Lichtschimmer über einem grenzenlosen Meer aus Tränen und bald von Blut, unbeschreiblicher Schrecken. Ich weiß, dass alle den Krieg von dir wollen, selbst die Treuen. Sie wissen nicht, dass es den Untergang bedeutet.“ Die Worte bleiben ungehört.

Während Nikolaus sich an der Front der Kriegsführung widmet, übernimmt die Zarin die Regierungsgeschäfte im Inland. Umso mehr wird Rasputin als ihr engster Berater nun als Bedrohung wahrgenommen. Dabei waren „die Gerüchte über seinen politischen Einfluss wahnsinnig übertrieben“, wie der Historiker Boris Kolonizki meint.

Eine Gruppe von Verschwörern sieht den Mord an Rasputin als möglichen Ausweg aus der politischen Krise. Fürst Felix Jussupow und seine Komplizen schmieden den Plan, Rasputin in Jussupows Palast zu locken und für immer verschwinden zu lassen. Auch um diesen 30. Dezember (nach julianischem Kalender 16. Dezember) 1916 ranken sich bis heute Legenden. Rasputin habe vergiftetes Essen und drei Schüsse überlebt und sei erst dem eiskalten Wasser der Kleinen Newa erlegen, heißt es. Tatsächlich stirbt Rasputin nach brutaler Folter durch eine Kugel in den Kopf. Zwei Tage später finden Arbeiter seine Leiche im Fluss. Die Mörder werden kaum bis gar nicht bestraft, Jussupow emigriert später nach Frankreich.

Britischer Geheimdienst an Mord beteiligt?

Spekuliert wird, dass der britische Geheimdienst an dem Mordkomplott beteiligt gewesen sein könnte. Schließlich gab es Gerüchte über einen russischen Separatfrieden mit Deutschland, der Großbritannien schwer geschadet hätte. Smith hat dafür in den Archiven allerdings keinerlei Hinweise gefunden.

Der Zar hält sich nach Rasputins Tod nur noch zwei Monate auf dem Thron, bevor die Revolution losbricht. Im Juli 1918 wird er mitsamt seiner Familie ermordet.

Man habe ihren Vater einen „Pferdedieb“, „Spion“,„Mädchenschänder“, „verrückten Mönch“ und „heiligen Teufel“ genannt, schreibt Rasputins Tochter Maria später. Tatsächlich sei er ein „Prügelknabe“ gewesen.