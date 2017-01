Textversion

10.01.2017 | 11:09 | (DiePresse.com)

Am 10. Jänner 1917 starb William Cody, besser bekannt als Buffalo Bill. Der Mythos des Wilden Westens ist vor allem auf ihn zurückzuführen.

Eigentlich hieß "Buffalo Bill" William Cody. Seinen berühmten Spitznamen erhielt er, weil er im Auftrag einer Eisenbahngesellschaft innerhalb von 18 Monaten 4280 Bisons getötet haben soll, um die Arbeiter mit Fleisch zu versorgen. Angeblich lieferte er sich mit einem weiteren Bisonjäger sogar ein "Duell" darum, wer diesen Namen tragen darf. In einem achtstündigen Büffelschießen soll er sich gegen seinen Kontrahenten durchgesetzt haben: Er tötete 68 Tiere, sein Gegner nur 48.

Buffalo Bill trug damit seinen Teil zur Vernichtung der Lebensgrundlage der Indianer bei. Denn von den geschätzten 50 Millionen Bisons, die im Jahr 1850 noch im Mittleren Westen der USA lebten, blieben 30 Jahre später gerade einmal 1000 Tiere übrig.

Dennoch schrieben die Sioux des Pine-Ridge-Reservats nach seinem Tod am 10. Jänner 1917 (er starb im Alter von 70 Jahren an einem Nierenversagen) einen Nachruf, in dem sie Buffalo Bill als treuen Freund ihres Volkes bezeichneten. Das mag daran gelegen haben, dass er den Indianern mit Respekt begegnete. "Jeder Aufstand der Indianer, den ich erlebt habe, war das Resultat gebrochener Versprechen und Verträge der Regierung", schrieb er auch in seiner Autobiografie "The Life and Adventures of Buffalo Bill".

25.000 Menschen erwiesen ihm bei der Aufbahrung im Kapitol in Denver die letzte Ehre. Der ehemalige US-Präsident Theodore Roosevelt (1901-1909) nannte ihn "den Amerikaner schlechthin".

Reiter beim berühmten Pony Express

Der 1846 in Iowa geborene Cody bewies sich nach dem frühen Tod seines Vaters bereits in jungen Jahren als talentierter Reiter. Schon bald verdiente er damit seinen Lebensunterhalt und war schließlich auch als Army-Scout sowie für den berühmten Reiter-Postdienst Pony Express tätig, ehe er zum professionellen Bisonjäger wurde.

Nach der Schlacht am Little Bighorn im Juni 1876, bei der General George Armstrong Custer getötet wurde, nahm Buffalo Bill als Kundschafter an einem Rachefeldzug gegen die Indianer teil. Dabei tötete er Häuptling Yellow Hand und skalpierte ihn (außer dem Indianer wurde bei dem Gefecht, das rasch zur heroischen "Schlacht" aufgebauscht wurde, übrigens niemand getötet). Angeblich mit dem Ausruf: "Der erste Skalp für Custer!"

Berühmt machte ihn schließlich der US-Journalist Ned Buntline, der nach einer Begegnung mit ihm Groschenhefte, aber auch Theaterstücke mit Buffalo Bill als Helden erschuf, die von Klischees und Übertreibungen geprägt, aber sehr erfolgreich waren. Endgültig zur Legende machte sich der Büffeljäger dann aber mit seiner "Buffalo Bill's Wild West Show", die er 1883 gründete.

Buffalo Bill, Erfinder des Wilden Westens

Der Erfolg des Spektakels, in der Reiter um die Wette galoppierten und Kunstschützen wie die weltbekannte Annie Oakley sich in Zielgenauigkeit übertrafen, war gewaltig. Sogar der legendäre Sioux-Stammeshäuptling Sitting Bull gastierte eine Saison in der Show, und bald schaffte sie es zur britischen Queen Victoria, durch Europa und bis nach Asien. Auch im Wiener Prater machte Cody Station. Die dort auftretenden Indianer fühlten sich im Prater offenbar besonders wohl, schrieb die "Neue Freie Presse" am 27. Mai 1906, "sie meinen, es sei hier wie in ihrer Heimat". Besonders beliebt waren beim Publikum die ausführlich choreographierten Kämpfe mit Ureinwohnern und deren Angriffe auf Festungen oder Hütten der weißen Siedler.

"Die Geburt des Wilden Westens als erfolgreiches Genre war zu großen Teilen ein Produkt von Persönlichkeit, dramatischem Scharfsinn und gutem Timing", schreibt Paul Fees, ehemaliger Kurator des Buffalo-Bill-Museums in der nach der Legende benannten Stadt Cody in Wyoming, wo Buffalo Bill einst lebte. Millionen Menschen erzählte er damit zwischen 1883 und 1913 von Abenteuern und Alltag, Kämpfen und Kultur der Pionierjahre. Cody habe die Eroberung des Westens "besser als jedes andere Medium seiner Zeit" in "klarer erzählerischer Form" in den jungen USA und im Ausland präsentiert, so Fees.