04.02.2017 | 18:02 | von Günther Haller (Die Presse)

Viele behaupteten schon, ihre wahre Geschichte zu schreiben. Doch das grandios inszenierte Leben der Mata Hari entzieht sich uns bis heute. Noch immer steht der Name als Synonym für Spionage, Erotik, Exotik und Geheimnis. Der Prozess, in dem sie 1917 zum Tode verurteilt wurde, hat alle Merkmale eines Staatsskandals. Die Veröffentlichung der Akten 2017 könnte zu einer Rehabilitierung der Frau führen, die von Männern, die sie vorher fasziniert hatte, geopfert wurde.

Hundert Jahre nach ihrem Tod ist von Mata Hari nicht viel mehr geblieben als einige assoziative Gedankenfetzen in unseren Köpfen: Spionin, Kurtisane, Schleiertanz, Greta Garbo, Femme fatale, Lust und Sünde der Belle Époque. Kein präzises Wissen. Mata Hari hätte das gefallen, war sie doch selbst die Mythenerzählerin ihres Lebens, sie nährte die Gerüchte, erzählte jedem Journalisten einen anderen Lebenslauf, raunte von Geheimnissen, machte so die ideale Werbung für sich selbst, die lebende Legende.

Durch Hunderte Romane, Theaterstücke, Filme wurde der Mythos von der morallosen, erotisierend-gefährlichen Halbweltgöttin fortgesponnen. Fantasiereiche Produkte, denn die Quellenlage ist dünn. Zuletzt hat sich sogar Bestsellerautor Paulo Coelho mit ihr befasst. Wäre das Leben Mata Haris so langweilig gewesen wie sein Roman „Die Spionin“, würde keiner mehr ihren Namen kennen. Das Jahr 2017 will jetzt endgültig die Wahrheit ans Licht bringen: Die Gesetze Frankreichs erlauben erst jetzt, die Prozessakten von 1917 zu veröffentlichen, rund um den Spionageverdacht, der am 13. Februar 1917 zu ihrer Verhaftung und im Herbst darauf, am 15. Oktober, zu ihrer Hinrichtung geführt hat.

Als junge Frau, die nichts gelernt und nie gearbeitet hatte, musste man auffallen im Paris um 1900. Woher sie, die gebürtige Niederländerin Margaretha Zelle, die Idee hatte, hier als „orientalische“ Bajadere aufzutreten? Von den Tänzerinnen auf Java, das damals zur Kolonie Niederländisch-Indien gehörte. Sie war ihrem Ehemann, Major MacLeod, einem Kolonialoffizier, den sie durch ein Inserat kennengelernt hatte, nach Asien gefolgt. Doch sie taugte nicht für die Ehe. Wie sie begonnen hatte, so endete die Beziehung, mit einer Zeitungsannonce des Ehemannes, „meiner geschiedenen Ehefrau Margaretha MacLeod-Zelle nicht zu liefern oder zu verkaufen“.

Danach, 1903, beschäftigte Paris, die ville lumière, ihre Fantasie. Als Tänzerin wollte sie sich abheben von der Masse der schönen Mädchen, indem sie ihren Tanz mit einem exotischen, spirituellen Geheimnis umgab, sich dabei zu den schwermütigen Akkorden einer Sitar als Hindugöttin Shiva stilisierte, deren wehende Schleier kaum das nackte Fleisch verbargen. Die Zuschauer mussten, wenn die Lichter wieder angingen, wie aus einem Traum erwachen. Die Geschichte, dass sie in den buddhistischen Tempeln des Fernen Ostens in die heiligen Tänze eingeweiht worden war: blühender Unsinn.

Für solche Frauen findet sich immer ein Industrieller, der sie aushält. Und über Nacht wurde aus Margaretha Mata Hari, malaiisch für „Morgenröte“. Das klang geheimnisvoll und irgendwie fernöstlich, für die Pariser war das „indisch“. Verblüfft, wie leicht Paris mit imitierten orientalischen Tänzen zu erobern war, schloss sie die betörte Stadt und mit ihr viele ihrer Männer in die bereitwillig geöffneten Arme. Die Zeitung „La Presse“ im März 1905: „Sie tanzte mit Schleiern und juwelengeschmückten Büstenhaltern – und das ist ungefähr alles.“



Verehrer Puccini. Bis zum August schaffte es Mata Hari von den privaten Salons in das „Olympia“, ein Triumph sondergleichen. „Le Figaro“ schrieb: „Wenn Indien derart unverhoffte Schätze besitzt, werden alle Franzosen zu den Ufern des Ganges ziehen.“ Puccini schickte ihr Blumen, Massenet überschwängliche Briefe. 1906 besuchte sie Wien, tanzte nackt in der Sezession und im Apollo-Theater und wohnte im Bristol. Wien war im Taumel. Nüchtern gab sie selbst einmal zu: „Ich habe nie gut getanzt. Dass die Menschen kamen, um mich zu sehen, verdanke ich nur der Tatsache, dass ich es als erste wagte, mich unbekleidet in der Öffentlichkeit zu präsentieren.“

1907 war in Paris die Premiere von Richard Strauss' „Salome“ angesetzt, sie schrieb an den Komponisten: „Ich allein werde in der Lage sein, die wahren Gedanken der Salome zu interpretieren.“ Mata Hari wollte auf die große Bühne, Künstlerin sein, denn in Paris wurde sie inzwischen von zahllosen Nackttänzerinnen kopiert. Ihre Erfüllung waren Auftritte an der Mailänder Scala in zwei Balletten mit dem berühmten Dirigenten Tullio Serafin, der die „creatura adorabile“ in seinem ganzen Leben nicht vergaß. Doch je mehr sie sich auf die wahre Kunst verlegte, desto mittelloser wurde sie. Und dass der berühmte Diaghilew sie als ungeeignet für seine „Ballets russes“ ansah und verschmähte, kränkte sie sehr.

Sie nahm ein Engagement im Berliner Metropol-Theater an, doch das Theater wurde geschlossen, bevor sie jemals dort auftrat: Der Erste Weltkrieg brach aus und für Mata Hari eine Welt zusammen. Viele behaupteten, dass sie nun schon anfing, für die Deutschen zu spionieren. Anhaltspunkte dafür gibt es kaum. In ihren Koffern trug sie immer noch ihre duftigen Belle-Époque-Kleider, doch die Welt hatte inzwischen den Stahlhelm aufgesetzt. Sie merkte nicht, dass sie in der Welt von gestern lebte. Die Franzosen hatten sich durch den Krieg geändert: Für sie gehörte die Kosmopolitin Mata Hari nun zum Lager der moralisch Verdorbenen, Fremden aller Schattierungen, die Frankreich ins Elend stürzten, während die Soldaten an der Front starben.

Suspekt für die Geheimdienste. Indem man Mata Hari das Handwerk legte, verurteilte man eine Lebensweise, ihre kompromisslose Promiskuität. In ihrer unbekümmerten Art reiste sie kreuz und quer durch Europa, als ob es so etwas wie einen Weltkonflikt nicht gäbe. Das und ihre zahllosen Männerbekanntschaften dies- und jenseits der Grenzen machten sie den Geheimdiensten immer suspekter. Sie war schön, kannte auf beiden Seiten des Rheins eine ganze Menge Leute in hohen Stellungen, die ihr ständig Geld überwiesen. Für Liebesdienste, oder nicht doch für Informationen? Oder verquickten die Herren beides? 20.000 Francs, überwiesen vom deutschen Konsul in Amsterdam, wurden ihr, die ihre Informationen nur aus Klatschspalten französischer Zeitungen bezog, zum Verhängnis. Dass sie gegen alle guten Sitten verstieß und Beziehungen mit Männern verschiedener Nationen hatte, reichte offenbar als Beweis für eine Spionageanklage.

Geglaubt hat ihr im Prozess keiner, die Festnahme kam zudem gelegen. Es stand schlecht um die Moral der Franzosen, man konnte ein Exempel statuieren. Im Ermittlungsbericht wimmelt es von moralischen Urteilen: „Die Galanterie bleibt wie immer ihr Hauptanliegen, (. . .) sie ruinierte skrupellos ihre Liebhaber. Kurzum, sie war die geborene Spionin.“ Es kam zu der ungeheuren Anklage, sie habe durch Geheimnisverrat das Leben von 50.000 französischen Soldaten aufs Spiel gesetzt. Nach nur zwei Verhandlungstagen fiel am 25. Juli 1917 das Urteil. Hundert Jahre später ist mit der Veröffentlichung der Akten eine Rehabilitation Mata Haris nicht auszuschließen.