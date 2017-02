Textversion

10.02.2017 | 11:14 | (DiePresse.com)

Archäologen haben Jagdwerkzeuge und Rentiergeweihe aus der Steinzeit gefunden. Auch das Skelett eines Hechtes wurde ausgehoben.

Archäologen in Dänemark haben rund 13.000 Jahre alte Jagdwerkzeuge und Rentiergeweihe aus der Steinzeit gefunden. Die Entdeckung machten die Forscher schon im Dezember im Zusammenhang mit dem Bau einer Umgehungsstraße südlich der Stadt Horsens in Jütland.

"Der Fund gibt uns einen fantastischen Einblick in eine 13.000 Jahre alte Landschaft und hilft uns zu verstehen, wie einige der ersten Menschen in Dänemark gelebt haben", sagte eine Sprecherin des Museums in Horsens laut einer Mitteilung. Unter den Fundstücken befinde sich nicht nur organisches Material von Rentieren, sondern auch andere Überreste aus der Natur wie etwa das Skelett eines Hechtes.