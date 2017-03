Textversion

07.03.2017 | 11:17 | von Marlies Kastenhofer (Die Presse)

Der chinesische Konsul in Wien, He Fengshan, setzte ab 1938 Karriere und Leben aufs Spiel: Als die Lage für viele Juden in Österreich aussichtslos schien, stellte er ihnen Visa für Shanghai aus. Doch wie viele Menschen der Diplomat rettete, bleibt bis heute im Dunkeln – und sorgt für Kontroversen.

„Was meinen Sie mit Gott? Heil Hitler!“, antwortete der SS-Mann auf das „Grüß Gott“ des Hausmädchens. Still abwartend, mit einer Zigarette in der Hand, saß He Fengshan im Wohnzimmer der Rosenbergs und überlegte, wie er den zwei „arroganten“ Zivilbeamten der Schutzstaffel begegnen könne. Es war der Morgen der Novemberprogrome 1938. Plündernd und mordend war eine SS-Meute in der Nacht durch die Städte des Deutschen Reichs gezogen, Tausende wurden verhaftet. Auch den Wiener Juden Rosenberg hatten Nazi-Schergen mitgenommen – einen Tag, bevor er mit seiner Familie nach New York emigrieren wollte.

„Wer sind Sie? Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis“, befahl einer der SS-Männer. Doch der in Anzug gekleidete Chinese mit korrekt zurückgekämmten Haaren blieb standhaft: Auch mit einem Revolver an der Schläfe gab er seinen Namen nicht preis. Irgendwann gaben die SS-Männer klein bei. Erst recht, als sie schließlich erfuhren, dass sie sich mit dem chinesischen Generalkonsul in Wien angelegt hatten. Kurze Zeit nach dem Vorfall kehrte Rosenberg zurück. Der unbeugsame Diplomat hatte den Geschäftsmann vor dem Konzentrationslager bewahrt.

Es war eine von nur zwei Erinnerungen an seinen Dienst von 1937 bis 1940 in Wien, die der Chinese mit seiner Tochter, He Manli, teilte. Auch den Anschluss im März 1938 erlebte ihr Vater, erzählt die Journalistin der „Presse“: „Er war entsetzt von der frenetischen Begrüßung, die Hitler zuteilwurde.“ Den Diktator selbst beschrieb er nach einem Treffen als „kleinen Mann mit lächerlichem Schnurrbart“, als „unbeschreiblichen Zuchtmeister“. Doch erst nach dem Tod des Beamten der nationalchinesischen Regierung 1997 und nach jahrelangen Recherchen wurde dem heute 66-Jährigen das Ausmaß von Hes Wirken bewusst.

„Nach der Vereinigung Österreichs mit Deutschland nahm die Arroganz, mit der Hitlers Teufel Juden unterdrückten, täglich zu. Ich [. . .] habe alles in meiner Macht stehende getan, um ihnen zu helfen. Ich weiß aber nicht, wie viele wir gerettet haben“, schrieb der 1901 in der Provinz Hunan Geborene in seiner Autobiografie „Meine 40 Jahre als Diplomat“. Der 1938 erst am Anfang seiner Karriere stehende 37-Jährige agierte gerissen: Er stellte chinesische Visa für Shanghai aus. Für die Einreise in die teils unter westlicher Kolonialherrschaft, teils unter japanischer Kontrolle stehende Handelsstadt war zwar kein Visum nötig. Die Nazis aber verlangten von Juden eine ausländische Einreiseerlaubnis oder ein Schiffsticket, um das Deutsche Reich überhaupt erst verlassen zu können.



Rettung aus dem KZ. He fertigte Visa für alle Antragsteller aus – selbst für die, die nicht vorhatten, nach China zu reisen. Denn viele sahen in der befremdlichen Stadt nur eine Notlösung: Sie nutzten Hes Visa als Bescheinigung für ein Transitvisum oder um – einmal den Fängen der Nazis entkommen – in andere Länder wie Palästina oder die Schweiz zu gelangen. Die Eltern des Ex-Vorsitzenden des Jüdischen Weltkongresses, Israel Singer, reisten mit den Dokumenten nach Kuba. „Indem mein Vater diese Visa ausstellte, setzte er Shanghai für alle, die nirgends sonst Asyl fanden, als letzten Zufluchtsort auf die Landkarte“, sagt He Manli. Denn selbst nach dem Anschluss und der Flüchtlingskonferenz von Evian 1938 hielten beliebte jüdische Zielländer – etwa Großbritannien und die USA – an ihrer restriktiven Migrationspolitik fest.

Während immer mehr Juden öffentlich drangsaliert, ihres Besitzes und ihrer Arbeitsplätze beraubt wurden, bildeten sich vor den Konsulaten in Wien zusehends längere Warteschlangen. „Schon im Morgengrauen begannen sich die Menschen anzustellen, obwohl die Konsulate erst zu Mittag aufsperrten“, schilderte die gebürtige Wienerin Gerda Gottfried Kraus anlässlich einer Gedenkausstellung in Kanada. „Manchmal kam die SS vorbei und zerrte Wartende aus den Reihen.“ Kraus' Vater entschied, mit der Familie nach Shanghai auszuwandern – einen Ort, „weit weg“, an dem man sicher sei.

Tatsächlich lebten die rund 20.000 jüdischen Flüchtlinge in Shanghai bis zum Beginn des chinesischen Bürgerkriegs 1949 relativ unbehelligt. Japan, das die Metropole nach verheerenden Bombardements 1937 besetzt hatte, pferchte die Juden ab 1941 zwar in das Hongkewer Ghetto, hielt dem Drängen des deutschen Verbündeten auf eine „Endlösung“ jedoch stand. Auch Gerdas Mann Hans, den sie später in Shanghai kennenlernte, versuchte verzweifelt, über das chinesische Konsulat in Wien an ein Visum zu gelangen. Einmal, als der 19-Jährige wartete, sah er ein Auto in das Gebäude fahren. Auf gut Glück warf er seine Antragspapiere durch das offene Fenster. Tage später erhielt er einen Anruf: Er und seine Verwandten konnten das Land verlassen. „Es gab keine Zeit zu verlieren. Wenn sie an deine Türe klopfen, könnte es dein letzter Tag gewesen sein“, erzählt Kraus.

Einigen Juden gelang es sogar, mit den Shanghai-Visa aus Konzentrationslagern entlassen zu werden. Mit seiner liberalen Visapolitik setzte He seine Karriere und die Sicherheit seiner Familie aufs Spiel. Sein Vorgesetzter in Berlin, der es sich mit Deutschland nicht verscherzen wollte, bezichtigte ihn, die Dokumente illegal zu verkaufen. Nachdem die Nazis das Botschaftsgebäude in Wien unter dem Vorwand, es sei jüdischer Besitz, 1939 beschlagnahmten, führte He das Konsulat in kleineren Räumen auf eigene Faust weiter. Sein Ungehorsam ist wohl der Grund für einen Strafpunkt in seiner Akte durch das Außenministerium.

Gute Taten. Warum rettete ein Mann aus China Juden das Leben?, werde sie oft gefragt. Manli führt die Hilfsbereitschaft ihres Vaters auf seine konfuzianisch-christliche Erziehung in ärmsten Verhältnissen zurück. „Die tragische Misere der Juden vor Augen war es nur natürlich, Mitgefühl zu empfinden und sich aus humanitärer Sicht verpflichtet zu fühlen zu helfen“, soll He einmal gesagt haben. Bis heute ist unklar, wie viele Visa He ausstellte. Selbst die Holocaust-Gedenkorganisation Yad Vashem, die He 2000 posthum mit der Auszeichnung „Gerechter unter den Völkern“ ehrte, hat keine genauen Zahlen.

Ebenso die Kultusgemeinde in Österreich: Es gebe keine Archivaufzeichnungen, da He die Flucht als Privatperson organisierte, heißt es auf Anfrage. Laut einem Bericht des chinesischen Außenministeriums von 1940, der He Manli vorliegt, soll ihr Vater in zwei Jahren im Schnitt 400 bis 500 Visa monatlich ausgestellt haben. Demnach könnte er bis zu 12.000 Leben gerettet haben. Manlis Schätzungen sind vorsichtiger. Sie vermutet, basierend auf Visa-Seriennummern von Juli 1938 und 1939, dass He, bis er Wien 1940 verließ, mindestens 4000 Visa ausgestellt hat.

Der Wiener Sinologe Gerd Kaminski sieht die Zahl skeptisch: Er wolle die Leistung Hes zwar nicht schmälern, sagt er der „Presse“. Sollte er nur einige Leben gerettet haben, sei es verdienstvoll. Doch hätte He tatsächlich derart viele Dokumente ausgestellt, müsste fast jeder der offiziell 4000 österreichischen Juden in Shanghai mit seinen Visa eingereist sein. Nachweislich seien viele Österreicher aber mit Schiffstickets und ohne Visa ausgereist und weiter nach China gelangt. Es sei möglich, dass etliche Juden mit Hes Visa in andere Länder gereist seien, doch seien solche Fälle kaum bewiesen. Hätten zudem wirklich Tausende Juden Hes Einreisebewilligungen erhalten, hätten sich später viel mehr Überlebende bei jüdischen Gemeinden melden müssen, argumentiert er.

Dieses Problem spricht auch He Manli an: Nicht nur wusste sie nicht, wo sie bei ihren Recherchen ansetzen sollte. Zudem kannte niemand den Namen ihres Vaters. Doch: „Wenn Sie in einem Konsulat ein Visum beantragen, haben Sie dann Kontakt zu der Person, die den Pass abstempelt?“ Dass sich die Spurensuche derart kompliziert gestaltet, hat auch mit Hes Verschwiegenheit zu tun: Er widmete nur 70 chinesische Zeichen in seiner mehr als 700 Seiten langen Biografie der Hilfe für die Verfolgten. Auch später verlor er selten ein Wort darüber. Völlig konträr zur Shanghaier Regierung, die mit Gedenkveranstaltungen, Museen und Dokumentationen die Werbetrommel rührt. „China scheint es darum zu gehen, einen ,chinesischen Schindler‘ zu präsentieren und so auszudrücken, wie freundlich die Chinesen zu jüdischen Flüchtlingen gewesen seien“, meint Kaminski.

So dankbar die Geretteten dem unbekannten Chinesen waren, dem sie ihr Leben verdanken, persönlich sollte sie He Fengshan nicht mehr zu Gesicht bekommen – wie ein chinesisches Sprichwort besagt: „Gute Taten aus Angeberei sind keine wirklich guten Taten.“