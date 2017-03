Textversion

21.03.2017 | 16:12 | Von Günther Haller (DiePresse.com)

Ein Bummelstudent und sein gequälter Vater: "Grandiose Nachlässigkeit" warf Heinrich Marx dem jungen Karl Marx vor.

Die Französische Revolution hatte Trier, das erzkatholische Kurfürstentum, infiziert. Zwanzig Jahre Besetzung durch französische Truppen ab 1794 genügten, um die neuen Ideen hereinzulassen. Juden wie der Trierer Advokat Heinrich Marx erhofften sich eine Besserung ihrer eingeschränkten sozialen Position. Doch die französische Vorherrschaft über Europa zerbrach wieder, Trier und der größte Teil Deutschlands westlich des Rheins fielen durch den Wiener Kongress ans Königreich Preußen. Es sollte die Rolle eines Grenzhüters gegen französische Hegemonialbestrebungen erfüllen, an die Wünsche der rheinischen Bevölkerung, in der sich durch die französische Besatzung ein konstitutionelles Gedankengut verankert hatte, dachte keiner. Protestanten wie die Preußen waren in Trier per se unbeliebt, gleichzusetzen mit den gottlosen Franzosen. Noch dazu verlangten sie unverschämt hohe Steuern. Trier fühlte sich als ausgebeutete Kolonie. Preußischer Absolutismus und rheinische Bürgermitbestimmung, das konnte nicht gut gehen. Das Pulverfass sollte 1848 explodieren.

Zurück zu Heinrich Marx. Es war schwer, ein guter preußischer Staatsdiener und zugleich ein Anhänger der kantschen Aufklärungsideen zu sein. Es war schwer, als Protestant im katholisch geprägten tiefreligiösen Trier gesellschaftliche Anerkennung zu finden, zumal wenn man als Jude geboren worden war und erst später konvertierte. Und man hatte es nicht leicht in einer immer noch intakten alteuropäischen Ständegesellschaft, wenn man mit den Idealen der Französischen Revolution sympathisierte. Man war gezwungen, ein Leben voller Kompromisse und Windungen zu führen. Republikanische Ideen zu verfolgen und konsequent und radikal gegen die preußische Herrschaft zu kämpfen, fiel fast keinem ein. Auch nicht den Schülern des Gymnasiums von Trier, auch nicht Karl Marx, der dort maturierte, auch nicht seinem Vater, es sei denn, wenn er alkoholisiert übermütige Reden schwang.

So schickte Vater Marx seinen Sohn Karl im Oktober 1835 als guten preußischen Untertanen zum Zwecke des Studiums und der Berufsfindung nach Bonn. Dass sich in der Folge die Schwierigkeiten zwischen der Familie und dem störrischen Sohn bis an die Grenze des Erträglichen summierten, war noch nicht vorherzusehen. Der Vater rügte die „grandiose Nachlässigkeit“ des Sohnes, es sei unverantwortlich, der Mutter keine Nachrichten zu schicken. Doch der widmete sich trotz angeschlagenem Gesundheitszustand einem fröhlichen, also normalen Studentenleben, mit viel Alkohol und Gesang in der Trierer Landsmannschaft, einer schlagenden Burschenschaft. Doch dazwischen wurde auch wie geplant Jura studiert, von politischen Fragen galt es sich fernzuhalten. Menschen mit revolutionären Ideen kamen wegen „demagogischer Umtriebe“ leicht in die Festungshaft. Durch die „Karlsbader Beschlüsse“ von 1819, ein Ausfluss von Metternichs Revolutionsängsten, waren liberale und nationale Tendenzen im nachnapoleonischen Deutschland unter Strafe gestellt, die Presse zensuriert, Universitäten streng kontrolliert, burschenschaftliche Aktivitäten verboten.

Verlobung mit dem "schönsten Mädchen von Trier"

An dieser Bonner Universität, einer preußischen Gründung, kamen sie zusammen, die rheinländischen liberalen Freidenker und die protestantische staatstreue Adelselite aus Preußen. Wer würde hier wen integrieren? Ganz riss bei Marx die Verbindung zu Trier nicht ab, denn da war ein Schulfreund aus der Heimat, Edgar von Westphalen, ein liebenswerter Kerl, stets mit revolutionären Gedanken im Kopf, und an seiner Seite stand eine wunderschöne junge Frau, seine Schwester, Johanna Bertha Julia Jenny von Westphalen. Sie wurde von allen Jenny gerufen und galt als tolle Partie, Tochter eines Barons, preußische Oberklasse. Sie war das „quondam schönste Mädchen von Trier und Ballkönigin“ dazu. Die Bekanntschaft mit der 22-jährigen Schönheit schmeichelte dem vier Jahre jüngeren Marx, der sich als ungestümer und kaum zu bremsender Verehrer erwies und sich in den Sommerferien des Jahres 1836 mit ihr verlobte, denn: „Es ist verdammt angenehm für einen Mann, wenn seine Frau in der Fantasie einer ganzen Stadt so als ‚verwunschene Prinzessin‘ fortlebt.“

Wohlweislich verschwieg Jenny ihren Eltern ein Jahr lang dieses Ereignis. Die gesellschaftlichen Unterschiede waren zwar vorhanden, aber nicht allzu groß, Jennys Adelsrang war eher zweitrangig, doch es gab da noch die völlig ungewisse materielle Zukunft und die jüdische Abstammung des jungen Mannes. So hatte diese Verbindung also von Anfang an etwas Umstürzlerisches. Sieben Jahre lang dauerte die Verlobungszeit, Karl, unsicher wegen des Altersunterschieds und eifersüchtig, zeigte sich nicht unkompliziert, wiewohl die Beziehung zunächst fast ausschließlich in Briefform existierte.

Die Preußenherrschaft war unbeliebt in Bonn, Karl Marx, der wegen seiner dunklen Hautfarbe hier den Spitznamen „der Mohr“ erhielt, den er für Freunde bis an sein Lebensende behalten sollte, duellierte sich mit Studenten aus dem preußischen Osten, lieferte sich Schlägereien, wenn er betrunken die Ehre der Rheinländer gegen die arroganten Aristokraten zu verteidigen suchte. Sein Umgang mit Geld war eine schlichte Katastrophe, der Vater wieder erzürnt: „Man fordert auch von einem Gelehrten Ordnung, besonders aber von einem praktischen Juristen.“ Oder könne sein Sohn nicht einmal sein Geld wie ein vernünftiger Mensch in Ziffern berechnen, zu „Colonnen“ addieren und versuchen damit auszukommen?

Also empfahl sich wieder ein Wechsel der Universität. Der Vater konnte froh sein, dass Karl nach einem Jahr wilder Ausschweifungen in Bonn im Wintersemester 1836 an die Berliner Universität wechselte, hier war mehr Seriosität zu erwarten, mehr „Sinn für Höheres“. Der hohe geistige Rang dieser Einrichtung war unbestritten, der Vater hoffte nun, dass der durch die Verlobung vernünftig gewordene Sohn seine Karriere „im Sturmschritt“ vorantreiben würde. Doch ließ sich der Jus-Student zuvor durch die Kneipen ablenken, war es in Berlin das pulsierende literarische Leben, das ihn fesselte, er begann romantische Gedichte zu schreiben und begann sich mit den Ideen des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel auseinanderzusetzen.

Damit war das Interesse an den Rechtswissenschaften endgültig ad acta gelegt. Er schloss sich den Junghegelianern an, die ständig im Clinch mit dem preußischen Staat gerieten, und schrieb eine Dissertation über die antiken Philosophen Demokrit und Epikur – nicht sonderlich tiefschürfend. Man riet ihm, sie an der Universität Jena einzureichen: Dort schaute man nicht so genau hin. So beendete Karl Marx am 15. April 1841 sein Studium endgültig, der gequälte Vater hatte es nicht mehr erlebt, er war bereits einige Jahre zuvor an Tuberkulose gestorben. Nun begannen die Jahrzehnte der materiellen Not, des ständigen Bettelns, der Geschenkannahme, der Schuldzettel. Auch der erwachsene Marx hat die Fertigkeit, die „Colonnen“ der Zahlen im Haushaltsbudget korrekt zu addieren, nie erlernt.