28.03.2017 | 09:07 | Maria Kronbichler (DiePresse.com)

Vor 75 Jahren brannte die Altstadt von Lübeck. Es war das erste Flächenbombardement auf eine deutsche Großstadt, zig weitere sollten folgen.

Vom Vollmond hell erleuchtet und schlecht verteidigt lag Lübeck in der Nacht von 28. auf 29. März 1942 vor den Piloten der Royal Air Force. Ideale Bedingungen für ihren Auftrag: ein Flächenbombardement auf die dicht bebaute Altstadt und damit der Beginn einer neuen britischen Taktik im Bombenkrieg.

Schon im Mai 1940, Deutschland hatte gerade den Einmarsch in Westeuropa begonnen, hatten die Briten beschlossen, den Luftangriff auf das NS-Regime auszuweiten. Die Nähe von Wohngebieten sollte nun kein Hindernis mehr für den Angriff auf militärische und wirtschaftliche Ziele darstellen. Die deutsche Luftwaffe ihrerseits begann im Herbst systematisch britische Städte und Industriezentren zu bombardieren – „The Blitz“ nannten die Briten die Angriffe.

Nun sollte „den Deutschen eine deutsche Lektion erteilt werden“, wie der Historiker Richard Overy in seiner Gesamtdarstellung des Luftkriegs in Europa, „Der Bombenkrieg“, schreibt. Die Tötung von Zivilisten wurde dabei nicht nur in Kauf genommen, sondern beabsichtigt. Winston Churchills Kriegskabinett wollte die deutsche Wirtschaft nicht nur durch die Zerstörung von Infrastruktur, sondern auch durch die Tötung von Arbeitern schwächen. Außerdem sollten die Bomben die Moral der deutschen Bevölkerung brechen.

Gegen 23.20 Uhr schlagen am 28. März die ersten Bomben in Lübeck ein. Dreieinhalb Stunden dauert es, bis die 234 britischen Bomber ihre 400 Tonnen umfassende tödliche Fracht abgeworfen haben, die zu zwei Drittel aus Brandbomben besteht. Bald steht eine 300 Meter breite Schneise auf der Altstadtinsel in Flammen. Die dicht an dicht gebauten alten Gebäude, viele im Fachwerkstil, brennen leicht, auch der Dom und die Marienkirche, deren Glocken herabstürzen. Am Morgen, dem Palmsonntag, wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar: Etwa 320 Menschen sind getötet worden, 15.000 obdachlos, 11.000 Gebäude sind beschädigt, 1468 komplett zerstört.

Thomas Mann: "Ich denke an Coventry..."

Der gebürtige Lübecker Thomas Mann kommentiert aus dem US-Exil in einer Radioansprache: „Das geht mich an, es ist meine Vaterstadt (…) Aber ich denke an Coventry und ich habe nichts einzuwenden gegen die Lehre, dass alles bezahlt werden muss." Coventry war im November 1940 Ziel schwerer deutscher Luftangriffe mit 600 Toten geworden.

Nach dem Angriff auf Lübeck und (im April 1942) Rostock starteten die Deutschen die „Baedeker-Angriffe“ - es sollten Gebäude zerstört werden, die in der bekannten Reiseführer-Reihe mit drei Sternen gekürt wurden. Am 23. April wurde Exeter angegriffen, es folgten Bath, Norwich, York und Canterbury.

Auch die Briten setzten die Bombardements auf zivile Ziele fort. Bis zum Ende des Krieges fielen den alliierten Luftangriffen nach Overys Berechnung etwa 353.000 Menschen zum Opfer. Doch die Briten hatten die „deutsche Lektion“, die sie erteilen wollten, nicht richtig verstanden: Weder hatte sich nämlich die eigene Bevölkerung durch „The Blitz“ demoralisieren lassen, noch war die Wirtschaft entscheidend geschwächt worden. Das wiederholte sich nun auch in Deutschland. Ungeachtet der Bombenangriffe stieg dort die Produktion von Rüstungsgütern zwischen 1941 und 1944 um das Dreifache. Zu Aufständen gegen das eigene Regime führten die Bombardements schon allein deshalb nicht, weil sie die Abhängigkeit vom Staat noch verstärkten. Nur dieser konnte Schutz vor und Hilfe nach den Angriffen gewähren.

Größer als die wirtschaftlichen und die politischen Auswirkungen waren schließlich die militärischen Folgen des Luftkriegs. Er band wesentliche Ressourcen der Deutschen im „Reich“, die auf dem Gefechtsfeld fehlten.

Lübeck blieb indes vor weiteren Flächenbombardements verschont - es war ab 1944 Versorgungshafen des Roten Kreuzes. Der Wiederaufbau der Altstadt dauerte allerdings noch Jahrzehnte.