Essay: @FreedrichHayek würde Bitcoin kaufen

Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem eigenen Vaterland. Jesus hat das gesagt. Angeblich. So steht es jedenfalls in der Bibel. Heute gilt dieser deprimierende Satz als Sprichwort, dessen Bestätigung Österreich zur Kunstform erhoben hat. Nirgends wird das sichtbarer als beim Schicksal „unserer“ Ökonomen aus der „Österreichischen Schule der Nationalökonomie“. International werden sie gefeiert, zu Hause ignoriert oder gar angefeindet. Es hat nicht weniger als eine globale Wirtschaftskrise und eine technologische Revolution gebraucht, um ihre Ideen auch in der Heimat wieder bekannt zu machen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)