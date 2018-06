Landkarte: Wenn alte Staaten zerfallen und neue entstehen

Es war ein langer, blutiger Weg. Seit den 1950er-Jahren kämpften Aufständische – mit nur zehn Jahren Unterbrechung – gegen Sudans Militär. 2005 endete der Krieg, der Kampf wurde mit diplomatischen Mitteln fortgeführt. Dann, nach einem Referendum, ging der Wunsch nach Unabhängigkeit in Erfüllung: Am 9. Juli 2011 wurde der Südsudan ein neuer, international anerkannter Staat. Doch die Freiheit schmeckt heute für viele Südsudanesen bitter. Das eigene Land, das sich so viele erträumt hatten, ist mittlerweile zum Albtraumland geworden. Seine neuen Herren stürzten es in einen Bürgerkrieg, weil sie sich nicht auf die Verteilung der Macht einigen konnten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)