„Der Niedergang von Weltmächten macht Kriege wahrscheinlicher“

Erleben wir in diesen turbulenten Zeiten gerade die Herausbildung einer neuen Weltordnung?



Herfried Münkler: Wir wissen nur eines: Die alte Ordnung zerfällt. Daraus wird eine neue Weltordnung hervorgehen, sie ist vor unseren Augen jedoch noch sehr unbestimmt. Das ruft bei sehr vielen Leuten Angst hervor. Und diese Zukunftsangst ist selbst ein beschleunigendes Element bei der Veränderung weltpolitischer Konstellationen.





Ist die Angst nicht berechtigt? In der Geschichte war es häufiger so, dass der Aufstieg von Mächten Kriegsgefahr erzeugte. Wie gefährlich ist die jetzige Periode?



In der Geschichte kann man eher beobachten, dass der Niedergang von Weltmächten Kriege wahrscheinlicher macht, weil eine Reihe von Akteuren sich dann überlegt, wer denn die Stelle der niedergehenden Macht einnimmt. Das kann man im Falle des Ersten Weltkrieges gut sehen.



Sie meinen den Abstieg der Briten, der schon vor 1914 einsetzte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)