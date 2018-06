Elke Krystufek: „Ein nackter Mann als Einrichtung geht immer noch nicht“

Was irritiert noch in der Kunst? Nackte Männer und die Hinwendung einer feministischen Künstlerin zum Islam, findet Elke Krystufek. Die Künstlerin zeigt im Herbst nach Längerem wieder eine Ausstellung in Wien. Titel: „Luxus“.