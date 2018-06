Zeitenwenden: Die Revolution nach der Revolution

Revolution heißt gar nicht das, was wir meinen. Revolutio bzw. das Verb dazu, revolvere, bedeutet so viel wie zurückwälzen, zurückdrehen. Also genau das, was man von einer Revolution gemeinhin nicht annimmt. Aber: Auf die österreichische Geschichte – nicht nur auf die österreichische freilich – umgelegt, passt das dann irgendwie schon wieder. Denn auf jeden Umsturz folgte ein Zurückdrehen. Auf die Revolution folgte die Restauration.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)