Nackte auf der Bühne? Langweilig!

Naive oder bloß unsentimentale Lehrlinge der Regie erliegen manchmal einer simplen Versuchung: Sie fragen sich, wie ein Theaterskandal zu inszenieren sei, der sie über die Grenzen des Parketts hinweg berühmt macht. Als Beobachter, den „interesseloses Wohlgefallen“ leitet, kann man diesen Eleven nur dringend raten: Versuchen Sie es nicht mit Nacktheit auf der Bühne, außer, das Stück schreibt dafür zwingende Gründe vor. Die meisten Theaterkritiker sind nämlich an die hundert Jahre alt oder haben sich zumindest 500 Jahre Theatergeschichte hart erarbeitet. Nichts Nudistisches ist ihnen fremd. Wenn also die armen Protagonisten, mögen sie auch noch so wohlgeformt sein, entblößt, wie die Regie sie schuf, auf die Bühne treten, ist die erwartbare Reaktion gerade bei den konservativsten Journalisten: „Langweilig!“ Umgehend wird von ihnen dann grenzüberschreitend alte Kunst zitiert. Isadora Duncan tanzte doch viel eleganter, ehe sie sich in ihrem Schal verfing. Hedy Lamarr wirkte im Film „Ekstase“ doch viel sportlicher. Und bei den Uni-Ferkeleien der Wiener Aktionisten waren zumindest die Ausscheidungen echt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)