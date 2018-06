„Ponzi-scheme“: Gier funktioniert als Wirtschaftssystem nicht

Die Idee war genial. So genial, dass sie zu einem gewaltigen Erfolg wurde. So gewaltig, dass das Interesse am Ende nur mithilfe eines Betrugs befriedigt werden konnte. Und so kam es, dass Charles Ponzi zum Synonym für ein Pyramidenspiel wurde. Die Idee: Der Erste Weltkrieg hatte 1919 für eine hohe Inflation in Italien gesorgt. Internationale Antwortscheine (IAS), mit denen ein bis zu 20 Gramm schwerer Brief im Ausland ohne Porto aufgegeben werden konnte, waren recht günstig zu bekommen. Wenn man diese in Italien erworbenen IAS in den USA in Briefmarken umtauschte, konnte man mit der Differenz einen kleinen Gewinn erzielen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)