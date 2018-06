Post-Kommunismus: Die innere Wende des Viktor Orbán

Am 16. Juni 1989 taucht er zum ersten Mal in Ungarns Wohnzimmern auf. Also auf den Fernsehbildschirmen dort. Er trägt eine wilde Frisur, Dreitagebart und keine Krawatte. Er sieht also so aus, wie man sich klischeehaft einen liberalen Systemkritiker vorstellt – der er in diesen Tagen auch ist. Und als solcher steht er nun auf einem Podium auf dem Heldenplatz in Budapest und verlangt in einer live übertragenen Rede den Abzug der sowjetischen Besatzer aus Ungarn. Ein Wagnis. Aber es zahlt sich für den jungen Universitätssprecher aus. Die Landsleute nehmen Notiz, erstmals geistert für einen Augenblick sein Name durchs Land: Viktor Orbán.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)