Kulturgeschichte: Plato und Mick Jagger: Wenn Mauern wanken

Gewiss, Marx wurde ständig zitiert im Jahr 1968, Hegel kam oft zu Wort, Kant bisweilen. Doch auch Plato lag in der revolutionären Luft – beziehungsweise ein Zitat, das ihm zugeschrieben wurde. Das Original steht in der „Politeia“, im vierten Buch: „Man muss sich hüten, eine neue Art von Musik einzuführen, denn dadurch wird alles gefährdet. Denn nirgends wird an den Gesetzen der Musik gerüttelt, ohne dass auch die höchsten Gesetze des Staates ins Wanken geraten.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)