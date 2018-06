Aufstieg: „Reis war etwas ganz Besonderes“

Wu Cong wiegelt bescheiden ab. „Es waren die gesellschaftlichen Umstände“, sagt er. Er sei lediglich zur richtigen Zeit den richtigen Leuten begegnet. Als ein „Wunder“ will er seinen Aufstieg vom Wanderarbeiter zum Millionär aber nicht verstanden wissen. Leute wie ihn, gebe es in China doch viele, sagt er. Und doch schwingt in seinen Worten auch Stolz mit. „Na ja, ein bisschen Fleiß und Geschäftssinn gehöre dann doch dazu“, sagt er. Von „Qinlao“ spricht er – das chinesische Wort für „hart arbeitend“. Und doch klingt seine Geschichte wie genau das: ein Wunder.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)